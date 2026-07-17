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百萬現鈔放保險箱　「遭白蟻啃碎」慘況曝！泰女崩潰：房貸錢飛了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 女子家中保險箱被白蟻入侵。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國女網友Nanny Irin近日在Facebook發文分享悲慘經歷，她將近百萬泰銖（約96.4萬台幣）現鈔存放在保險箱內，打算用來繳交房貸，近日打開一看卻發現大量鈔票被白蟻啃噬，令她當場崩潰。

綜合當地《前線報》等泰媒，女子近日打開家中保險箱時，眼前竟是一堆被白蟻咬得殘缺不全的鈔票，令她頓時傻眼。她在貼文中強調，這筆錢並非長期閒置，而是固定用於分期繳納房貸、會定時取用的流動資金，距離上一次開箱拿錢甚至不到一個月。

女子認為，白蟻應是從保險箱底座的螺絲孔鑽入。由於她將保險箱直接擺放在木質地板上，螺絲並未鎖緊，也未封堵孔洞，才讓白蟻有機可乘。她感嘆道，「原本想說放保險箱能防盜，沒想到連白蟻都防不了。」

事後她將損毀的鈔票帶往銀行申請兌換，但銀行稱需送交泰國央行鑑定並評估面額，流程預計耗時1至2個月，且毀損過於嚴重的部分恐怕無法全額兌回。

這篇貼文在Facebook引發熱議，有網友留言表示，許多人選購保險箱時通常僅考量防盜、防火等功能，卻忽略白蟻、潮濕等環境威脅。也有理財專家呼籲，家中存放大量現金風險極高，應善用銀行帳戶或正規金融機構，才能杜絕蟲害、火災等意外造成的損失。

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