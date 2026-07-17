德一家三口墜下瞭望塔！　傳「爸媽帶小孩」命喪現場

▲哈茨瞭望塔發生3死墜樓事故。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

德國下薩克森州（Niedersachsen）「哈茨瞭望塔」（Harzturm）驚傳事故，一家三口墜落後當場身亡。警方表示「沒有第三方涉案或造成事故的跡象」，但案件背景與經過仍在持續調查中。

疑一家三口墜樓 當場不治

《圖片報》、《北德廣播公司》（NDR）等德媒報導，這起事件發生在當地時間17日下午4時40分左右。

消防隊迅速封鎖現場並豎立遮蔽屏障，截至當晚仍有大量救援人員及警方留守現場。戈斯拉爾縣（Goslar）危機干預小組也出動協助。

警方聲明指出，第一批抵達現場的救援人員「發現2名男性及1名女性，均已因致命傷不治」。

《德國新聞社》（DPA）引述現場警方消息報導，此案「具有自殺背景」，死者為2名成人及他們的孩子。不過，警方發言人在接受《北德廣播公司》詢問時，未證實此說法。

德媒Stern則指出，3名死者來自同一個家庭，警方目前不認為建築物本身存在問題。

Unglück im Harz: Drei Menschen sterben bei Sturz von Aussichtsturm https://t.co/cJE8CZIvEH — ntv Nachrichten (@ntvde) July 16, 2026

德國最高瞭望塔 案發後關閉

哈茨瞭望塔位於戈斯拉爾縣阿爾特瑙（Altenau），塔高65公尺，是德國境內最高的「木鋼混合結構」瞭望塔，造價約1000萬歐元，建造時獲德國聯邦及州政府合計約140萬歐元補助，並於2024年正式對外開放。

塔內設有2層觀景平台，以及位於45公尺高處、設有玻璃地板的「天空步道」（Skywalk）。遊客可搭乘電梯或走樓梯登頂，內部還有一條長達110公尺的溜滑梯。館內另設有餐廳與紀念品商店。

事發後，業者已在官網公告當天「全日關閉」。

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