台鐵15時後東線預警停駛　20列車部分區間停開

▲台鐵下午東部幹線預警性停駛。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮萬里溪堰塞湖即將溢流，台鐵今(17日)下午3時之前全線正常行駛，3時過後東部幹線預警性停駛，總計有20列對號列車受到影響，部分區間停開。台鐵也宣布，即時起東線、南迴線EMU3000型新自強號開放購買站票。

台鐵公司表示，今日下午3時後，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，將視最新水情採取預防性停駛措施，後續視水情影響狀況，預計於晚間6時發布最新行車資訊。

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台鐵指出，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於115年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費。

此外，透過網路或APP退票之旅客，退票手續費將由台鐵公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因此次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。

台鐵下午3時後列車行駛應變計畫如下：

一、 東部幹線：

(一) 南下對號列車：

(1) 426次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=台東間停駛。

(2) 324次花蓮=光復間停駛，光復=台南正常行駛。

(3) 428次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=新左營正常行駛。

(4) 5242次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=台東間停駛。

(5) 432次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=新左營正常行駛。

(6) 434次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=新左營正常行駛。

(7) 442次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=瑞穗間停駛，瑞穗=台東正常行駛。

(8) 436次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=瑞穗間停駛，瑞穗=台東正常行駛。

(9) 438次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=光復間停駛，光復=台東正常行駛。

(10) 448次樹林=花蓮正常行駛，花蓮=瑞穗間停駛，瑞穗=台東正常行駛。

(11) 452次(17日跨18日)樹林=台東=新左營間停駛。

(二) 北上對號列車：

(1) 477次臺東=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

(2) 431次新左營=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

(3) 427次臺東=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

(4) 21次臺東=瑞穗正常行駛，瑞穗=樹林停駛，花蓮=樹林間旅客改乘439次。

(5) 439次臺東=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

(6) 441次新左營=瑞穗正常行駛，瑞穗=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

(7) 445次新左營=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

(8) 447次臺東=瑞穗正常行駛，瑞穗=花蓮間停駛，花蓮=樹林正常行駛。

(9) 323次新左營=光復正常行駛，光復=花蓮間停駛。

(三) 非對號列車：花蓮=鳳林間正常行駛，鳳林=光復間停駛，光復=台東間正常行駛。

(四) 因應萬里溪堰塞湖溢流，為確保行車安全，同時間公路亦採取封橋措施，台鐵將不辦理鳳林=光復間公路接駁。

二、 南迴線：

(一) 對號列車：正常行駛。

(二) 非對號列車：正常行駛。

三、 支線：正常行駛。

四、 觀光列車：除1次行駛至台東站止，其餘正常行駛。