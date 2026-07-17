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大逆轉！新營太子宮3千萬香油錢被吞！女會計判1年半　一審獲無罪

▲新營太子宮前曾姓執行祕書兼會計，被控長期侵吞廟方捐款及信眾香油錢，台南高分院刑事庭撤銷曾女一審台南地院無罪判決，改判有期徒刑1年6月。（翻攝自新營太子宮臉書、記者林東良翻攝）

▲新營太子宮前曾姓執行祕書兼會計，被控長期侵吞廟方捐款及信眾香油錢，台南高分院刑事庭撤銷曾女一審台南地院無罪判決，改判有期徒刑1年6月。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台灣中壇元帥總廟、台南市定古蹟新營太子宮，日前爆發近3000萬元捐款及香油錢遭侵吞案，曾任太子宮執行祕書兼會計近30年的曾姓女子，被控利用掌管帳務及經手現金機會，長達10年間，以現金簿短少登載等手法，侵吞鉅額款頊，刑事部分一審台南地院原判無罪，台南高分院二審逆轉認定有罪，改判處1年6月。

判決指出，曾女自1988年起在新營太子宮擔任執行祕書兼會計，被控自2007年4月至2016年6月間，在職務上製作的現金簿「餘額」欄內，接續於122個日期短少登載款項，每次短登金額從數萬元至百萬元不等，累計侵占2971萬3673元。曾女否認犯行，辯稱廟方現金均交由出納委員保管，她僅依照傳票登錄帳冊，並未實際持有現金，也不清楚款項為何短少。一審台南地院刑事庭認為，太子宮香油錢及相關收入多由多人共同清點，難以認定曾女有接觸、持有並侵占現金的機會，採信曾女所言，判決無罪。檢察官不服提起上訴。

二審台南高分院刑事庭重新調查發現，太子宮櫃檯及各攤位收入，通常由收款人員累積數日後，再依曾女通知直接交給她彙整。曾女在通知出納委員到場會帳前，實際上已經取得並持有相關現金，並非完全沒有經手款項。

合議庭還認為，會計師事務所查核發現，曾女帳冊加總錯誤的單筆差額，均為數萬元以上的大筆整數，並非一般計算可能出現的零星尾數誤差，難以認定只是無意疏漏。

台南高分院指出，曾女明知太子宮相關現金收入多為信徒誠心捐獻，卻利用廟方信任，長期侵占鉅額款項。法院雖考量她罹患重症，且太子宮委員會曾決議不予追究，但她犯後始終否認犯行，未見悔意，因此認為不宜宣告緩刑，撤銷一審無罪判決，改判有期徒刑1年6月，全案仍可上訴。

▲新營太子宮前曾姓執行祕書兼會計，被控長期侵吞廟方捐款及信眾香油錢，台南高分院刑事庭撤銷曾女一審台南地院無罪判決，改判有期徒刑1年6月。（翻攝自新營太子宮臉書、記者林東良翻攝）

▲新營太子宮為地方重要宗教信仰中心。（翻攝自新營太子宮臉書）

據了解，民事部分，太子宮主張曾女自1988年6月19日起至2017年11月19日止，受僱擔任執行祕書兼會計，負責行政事務、財務帳冊登記及會計傳票製作等工作。曾女退休後，太子宮委託會計師事務所查核帳冊，發現現金簿餘額欄出現多筆10萬元至100萬元不等的大筆整數短少。太子宮主張，曾女自2007年至2016年間，短少登載金額累計達3041萬7100元。2024年5月間台南地院民事庭判決時，依會計師事務所查核結果認定，與正確帳面結餘相差2989萬4216元，判曾女應返還短少的2989萬4216元，另加計利息。

新營太子宮主祀金吒太子、木吒太子及哪吒太子，為台南重要宗教信仰中心，舊廟建築為台南市定古蹟，每逢農曆9月中壇元帥太子爺聖誕千秋，均吸引大批信眾進香，是台南重要民俗文化活動，也是全台具規模的宗教慶典之一。

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