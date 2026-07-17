　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

快訊／高官假借出國行銷柑橘　拿假收據詐27萬公款帶妻小爽玩加拿大

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（17日）指出，臺中市政府農業局前局長王俊雄，假借推動國際行銷計畫之名，攜同妻女赴國外旅遊，並涉詐取政府補助款，違失情節重大，監察院通過浦忠成、蔡崇義、趙永清委員所提彈劾案。

被彈劾人王俊雄於擔任臺中市政府農業局長期間，假借執行「107年臺中市柑橘國際行銷計畫」之名，攜同配偶及女兒赴加拿大溫哥華旅遊。王俊雄利用職務影響力，任意以專簽調高專案經費核定比率，並以民間合作社作為人頭，由其配偶串謀廠商利用偽造發票、不實農產收據等憑證辦理核銷，以此手段詐取政府補助款共計新臺幣27萬6元，用以支應家屬私人機票與食宿費用。

監察院指出，王俊雄身為機關首長假公濟私，嚴重損害公務體系廉潔形象與政府信譽，違失情節重大。監察院於115年7月9日審查通過監察委員浦忠成、蔡崇義、趙永清提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，王俊雄高居農業局局長要職，理應清廉自持、戮力從公，竟假借推動「107年臺中市柑橘國際行銷計畫」之名，攜同配偶及女兒赴加拿大溫哥華旅遊，以達全家免費出遊之目的。

調查報告顯示，王俊雄運用職務影響力，擅以專簽提高補助經費核定比率，並透過「中都合作社」充當核銷人頭，偕同配偶及屬員利用未實際製作之大圖輸出發票、不實農產收據，乃至硬碟、鍵盤與桌巾清洗費等私人生活開支憑證矇混報支，詐領政府補助款共計27萬6元。除持不實單據核銷私人旅費外，被彈劾人更將應秘密之機關內部公務出訪核定專簽，以拍照方式私下提供予配偶知悉，致使機關內部資訊外洩之風險遽增。

監察院指出，王俊雄假公濟私之行徑，除嚴重損害專案經費核定之正確性外，更係惡意濫用職權以支應私人旅遊開支，行為顯已違反公務員服務法與公務員廉政倫理規範相關規定，核有重大違失，並構成公務員懲戒法第2條所定應受懲戒事由，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

本文作者

杜冠霖

看更多 ››

最近的報導

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
與蔣萬安會面　黃國昌：725上街讓民進黨聽見人民憤怒
SK海力士暴漲暴跌！董座親揭原因　「先別急著賣」AI需求將爆
子瑜主持首秀沒了！台北小巨蛋場次取消
吳崢失言！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎
快訊／號召全民725上凱道　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台
運動部曝光143名狼師、家暴教練　棒球19人最多
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

毒油案延燒！吳崢驚語「沒逼你吃」　高市議員許采蓁批沒羞恥心

癌油竄全台政府失能　黃國昌：725上街讓民進黨聽見人民憤怒

怒噴在野無人機條例版本　賴清德斥：別把國軍困立院浪費時間

吳崢失言！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

快訊／高官假借出國行銷柑橘　拿假收據詐27萬公款帶妻小爽玩加拿大

毒油風暴！蔣萬安拋上街頭抗議　傅崐萁相挺：我們會跟黨中央溝通

毒油案喊「又不是我逼你吃」　吳崢回應了

卓榮泰今致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」

拜會藍白黨團開嗆民進黨政府　蔣萬安：逼我吃毒油！逼我上街頭

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

毒油案延燒！吳崢驚語「沒逼你吃」　高市議員許采蓁批沒羞恥心

癌油竄全台政府失能　黃國昌：725上街讓民進黨聽見人民憤怒

怒噴在野無人機條例版本　賴清德斥：別把國軍困立院浪費時間

吳崢失言！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

快訊／高官假借出國行銷柑橘　拿假收據詐27萬公款帶妻小爽玩加拿大

毒油風暴！蔣萬安拋上街頭抗議　傅崐萁相挺：我們會跟黨中央溝通

毒油案喊「又不是我逼你吃」　吳崢回應了

卓榮泰今致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」

拜會藍白黨團開嗆民進黨政府　蔣萬安：逼我吃毒油！逼我上街頭

德一家三口墜下瞭望塔！　傳「爸媽帶小孩」命喪現場

檢察長領軍教你當密探！　檢舉賄選記住「這2個細節」

毒油案延燒！吳崢驚語「沒逼你吃」　高市議員許采蓁批沒羞恥心

百萬現鈔放保險箱　「遭白蟻啃碎」慘況曝！泰女崩潰：房貸錢飛了

癌油竄全台政府失能　黃國昌：725上街讓民進黨聽見人民憤怒

快訊／中聯案下架油增逾30噸　陳時中：有誰犯錯就辦誰

音樂教室店長慘死！家長、學生門口放鮮花　手畫小天使悼念：HOPE

泰國BL神劇《靈魂重生》CP來了！　Keng、Namping首度登台8月辦見面會

英格蘭主帥圖赫爾「5後衛」守到崩盤　英媒民調58%球迷拒絕續任

怒噴在野無人機條例版本　賴清德斥：別把國軍困立院浪費時間

【奪命撞擊】接體車趕接遺體 半路右轉撞機車！騎士喪命

政治熱門新聞

吳崢暴走一句話惹議　羅友志轟傲慢

癌油風暴民進黨不認錯　蔣萬安號召人民上街：別讓政府吃人夠夠

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

法務部來要5800萬！　陳佩琪曝柯文哲所有帳戶歸零

新竹棒球場報告曝！讓廠商球員兼裁判、沒完工就打職棒　監院糾正

吳崢失言！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎

簡舒培自稱索資第一被蔣萬安酸「佛地魔」　兩人怒嗆連議長都抓狂

卓榮泰今致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」

拜會藍白黨團開嗆民進黨政府　蔣萬安：逼我吃毒油！逼我上街頭

馬辦回擊馬以南：馬英九具完全行為能力　絕非金溥聰利用進行政治鬥爭

質疑毒油政府處理慢！綠委回「我聽不太懂」　黃揚明氣炸拍桌狂嗆

預先保護沈伯洋？　Cheap列6爭議開酸

馬以南突發聲明　停止冒用馬英九名義

痛斥中聯油不負責任　卓榮泰：對無法在第一時間查處感到抱歉

更多熱門

相關新聞

女密友來借住一天　台中男睡醒發現她斷氣亡

女密友來借住一天　台中男睡醒發現她斷氣亡

台中市北區一間套房昨日傍晚傳出死亡案件，承租套房的陳男睡醒後，發現來投宿的45歲女性友人林女無呼吸心跳，嚇得趕緊報案，警消到場發現林女已經身亡，現場傳出搜到毒品海洛因等，是否與毒品有關，要待釐清。

台中網紅水產遭訴造假判無罪

台中網紅水產遭訴造假判無罪

台中男右手痛炸開刀　驚見整窩「BB彈+鵪鶉蛋」

台中男右手痛炸開刀　驚見整窩「BB彈+鵪鶉蛋」

新竹棒球場報告曝！讓廠商球員兼裁判、沒完工就打職棒　監院糾正

新竹棒球場報告曝！讓廠商球員兼裁判、沒完工就打職棒　監院糾正

島語台中店7／18開幕　霸氣海鮮美食亮相

島語台中店7／18開幕　霸氣海鮮美食亮相

關鍵字：

監院彈劾王俊雄台中詐領監察院

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面