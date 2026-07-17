快訊／高官假借出國行銷柑橘　拿假收據詐27萬公款帶妻小爽玩加拿大

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（17日）指出，臺中市政府農業局前局長王俊雄，假借推動國際行銷計畫之名，攜同妻女赴國外旅遊，並涉詐取政府補助款，違失情節重大，監察院通過浦忠成、蔡崇義、趙永清委員所提彈劾案。



被彈劾人王俊雄於擔任臺中市政府農業局長期間，假借執行「107年臺中市柑橘國際行銷計畫」之名，攜同配偶及女兒赴加拿大溫哥華旅遊。王俊雄利用職務影響力，任意以專簽調高專案經費核定比率，並以民間合作社作為人頭，由其配偶串謀廠商利用偽造發票、不實農產收據等憑證辦理核銷，以此手段詐取政府補助款共計新臺幣27萬6元，用以支應家屬私人機票與食宿費用。

監察院指出，王俊雄身為機關首長假公濟私，嚴重損害公務體系廉潔形象與政府信譽，違失情節重大。監察院於115年7月9日審查通過監察委員浦忠成、蔡崇義、趙永清提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，王俊雄高居農業局局長要職，理應清廉自持、戮力從公，竟假借推動「107年臺中市柑橘國際行銷計畫」之名，攜同配偶及女兒赴加拿大溫哥華旅遊，以達全家免費出遊之目的。

調查報告顯示，王俊雄運用職務影響力，擅以專簽提高補助經費核定比率，並透過「中都合作社」充當核銷人頭，偕同配偶及屬員利用未實際製作之大圖輸出發票、不實農產收據，乃至硬碟、鍵盤與桌巾清洗費等私人生活開支憑證矇混報支，詐領政府補助款共計27萬6元。除持不實單據核銷私人旅費外，被彈劾人更將應秘密之機關內部公務出訪核定專簽，以拍照方式私下提供予配偶知悉，致使機關內部資訊外洩之風險遽增。

監察院指出，王俊雄假公濟私之行徑，除嚴重損害專案經費核定之正確性外，更係惡意濫用職權以支應私人旅遊開支，行為顯已違反公務員服務法與公務員廉政倫理規範相關規定，核有重大違失，並構成公務員懲戒法第2條所定應受懲戒事由，爰提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。