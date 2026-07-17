【廣編】做完音波效果竟差34%？皮膚專科醫師揭：關鍵在術後黃金3週

【廣編特輯】

圖、文／莫氏提供

音波拉提已成為精緻族群的抗老標配，許多人期待透過療程改善輪廓問題，但「做完音波，要怎麼更快看見效果？」往往是消費者砸大錢後最在意的痛點。知名皮膚專科慕診所林暐熙醫師一語點破核心：「好的術後保養就是療程的效益放大器，美國音波二代專屬的拉提凍膜特殊的『3片式分區設計』，能像高訂服般精密服貼、不只臉部肌膚，連頸部都完美覆蓋，再搭配 PDRN 啟動再生相關的機制，不只調理膚質，更能讓求美者直接感受到整體拉提感的再加乘。」

知名皮膚專科林亮辰醫師則從醫學「時序性」出發，強調卓越的熱能管理是開啟黃金修復期的關鍵：「美國音波熱能穩定，但術後的『餘熱管理』決定了修護品質。這款凍膜能持續降溫 7°C 穩定肌膚，讓求美者在術後最關鍵的『三週黃金修復期』內， 透過PDRN與訊號胜肽、煥新再生。」

醫美界首創、專為美國音波療程量身訂製的【美國音波拉提凍膜】於7月15日重磅上市，引領業界帶來全新的音波術後加乘修護，彷彿效果「開啟倍速播放模式」！提早看見高訂拉提感！這款劃時代的術後修護方案主打「頂級修護成分PDRN與彈力超胜肽、3片式分區客製化設計、獨家凍膜科技高效降溫-7°C」三大核心特點。經臨床實證不僅能使3大輪廓線（眼周、輪廓線、下顎線）立體緊實度飆速提升34%，也能強化並調理膚質，全面開啟高奢術後精準保養的全新時代。



林亮辰與林暐熙醫師強調，美國音波完成療程後，肌膚隨即進入膠原啟動期，此時是修護效率最好的黃金時期，也是決定最終效果的關鍵分水嶺！想讓緊緻效果極大化，關鍵在「先穩定、再新生」。【美國音波拉提凍膜】正是依循這套邏輯，透過三階段精準配方設計，讓音波效益飆速翻倍。