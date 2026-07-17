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中國樂事出現「藍色洋芋片」　當事人嚇傻：不敢吃了

▲▼中國樂事出現「藍色洋芋片」（圖／翻攝微博）

▲大陸女子吃出「藍色洋芋片」（圖／翻攝小紅書）

記者陳冠宇／綜合報導

一名大陸網友7月12日在社群媒體上發文表示，在一包樂事洋芋片中發現了一塊疑似「藍色洋芋片」的異物，直言「樂事吃出來藍薯片？有人知道這是什麼嗎？不敢吃了」。事件登上熱搜引發討論。隨後樂事客服聯繫了該消費者，並溝通了洋芋片的退回方案。

新京報報導，溝通中，客服主動詢問是否需要補發一箱樂事體驗產品，消費者稱，目前最在意的並不是補償，而是希望得到明確答覆：藍色洋芋片出現的原因、具體成分，以及產品的食用安全性，同時已向客服提出該袋洋芋片的退款申請。

在該消費者內容評論中，也有其他網友表示曾經吃到過「藍色洋芋片」。有網友表示，這可能是品質檢查的樣品，工廠裡用的是這種流水線式的炸爐，需要定期放一個染過色的洋芋片看看烹調時間是否合適。包裝袋中出現藍色洋芋片可能是「忘記挑走了」。

▲▼中國樂事出現「藍色洋芋片」（圖／翻攝微博）

7月16日晚間，在樂事洋芋片中吃出「藍色洋芋片」異物的消費者發文稱，已經收到樂事方面發來的情況說明。該說明顯示，樂事收到寄回的洋芋片，經核實，異物為工廠使用的著色驗證洋芋片，用於確認設備和流程的穩定性，是食品生產過程中常用的工藝驗證手段之一。

樂事表示，工廠使用的著色劑符合大陸法規相關要求，不影響食品安全與品質，請消費者放心。

該消費者稱，樂事方面也提供了相關的異物分析報告，可證明官方說法準確，但是該報告涉及商品其他資訊，她不便公開。樂事方面還邀請她參觀工廠。該消費者表示，她的訴求是獲得異物的情況說明，並退回該袋洋芋片的購物款，這兩項訴求已得到解決。

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