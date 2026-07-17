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毒油風暴！蔣萬安拋上街頭抗議　傅崐萁相挺：我們會跟黨中央溝通

▲蔣萬安17日拜會國民黨立法院黨團，並與總召傅崐萁握手中聯毒油風暴越演越烈，台北市長蔣萬安17日赴立院拜會國民黨立院黨團，就毒油後續處理與黨團溝通交換意見。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣萬安17日拜會國民黨立法院黨團，並與總召傅崐萁握手。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對中聯油脂致癌油案，台北市長蔣萬安今（17日）拜會國民黨立法院團，交換意見，並喊出「逼我吃毒油、逼我上街頭」。國民黨團總召傅崐萁表示，人民的憤怒是必須要到上街頭的程度，才能夠打醒這個腐敗、專制、毒害台灣的政府，蔣萬安今天已充分表達人民的心聲，跟所有黨團成員討論，為了全國國人的健康，「我們應該要挺身而出」，所以會跟中央黨部各縣市政府全面地溝通。

蔣萬安17日中午陸續到立法院拜會民眾黨團與國民黨團。在與國民黨團的會議開始前，蔣萬安說，面對這一次國家如此重大的食安議題，民進黨政府處理得荒腔走板，到今已經超過半個月，到底為什麼發生？為什麼會有毒油產生？到底是原料大豆的問題，還是哪一個製程的環節？說不出個所以然，所以今天特別來跟兄弟姊妹來交換意見，請教怎麼幫民眾發聲。

提及聽到民進黨發言人吳崢「不是我逼你們吃」言論，蔣萬安當場高喊「所以今天民進黨政府，逼我吃毒油、逼我上街頭」，獲得在場藍委熱烈迴響。

經約40分鐘的討論，傅崐萁會後表示，全國國人都在飽受民進黨的毒害台灣，可是至今總統賴清德不道歉，行政院長卓榮泰不下台，而衛福部食藥署置若罔聞，所以他認為，人民的憤怒是必須要到上街頭的程度，才能夠打醒這個腐敗、專制、毒害台灣的政府。

傅崐萁說，蔣萬安今天已充分表達人民的心聲，跟所有黨團成員協商、討論後，為了全國國人的健康，「我們應該要挺身而出」，所以會跟中央黨部各縣市政府全面地溝通，也會跟各社團全力地來溝通。傅崐萁強調，國民黨團願意站出來，來維護全民的健康，一定會勇敢地踏出來，也希望全民能一起攜手，來守護家人的健康，守護代代兒孫的健康，來守護老大人的健康。

蔣萬安表示，他的要求很卑微，民眾只是期待一個真相、政府能確保食安，以及有人要為這件事情負責下台、道歉，但是中央政府所呈現出來的就是掩蓋、包庇、護短、閃躲。所以他必須為民眾發聲，讓所有的民眾站出來，大聲地告訴這個政府「你不能再『吃人夠夠』（台語：意指欺人太甚）」，應負起責任，盡快地給予民眾一個真相。

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