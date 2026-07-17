國軍演習彰化和美交管封路至7／20　詳細範圍一次看

▲國軍軍演，和美鎮部分路段封路。（圖／議員賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮今（17）日出現大批國軍官兵進駐主要道路，同步實施軍事演習，多處路段配合演訓需求進行封閉或車道調整，由於部分用路人未提前獲知相關訊息，行經路口時才發現無法通行，只能當場繞道而行，引發民眾議論。議員賴清美也同步接獲民眾相關陳情，經她了解後表示這項封路措施已自昨（16）日起陸續展開，預計影響範圍涵蓋和港路、月北路及彰美路等路段，提醒駕駛人務必留意即時路況，提前規劃替代路線。

▲國軍軍演，和美鎮部分路段封路。（圖／議員賴清美提供）

根據警方說明，此次軍演封路主要分為兩區段。第一區段位於和港路與月北路133巷口至和港路嘉卿路口之間，影響範圍為伸港往和美方向約六百公尺的兩線車道，封閉時間自16日上午八時起，將持續至今（17）日晚間六時，跨越夜間時段。

第二區段則位於彰美路二段，自7-ELEVEN詔安門市至聯佶工業股份有限公司之間，影響和美往彰化方向約六百五十公尺的兩線車道，封閉時間為今日上午八時至晚間六時，並將於20日上午八時至晚間六時再次實施。

彰化縣議員賴清美今日上午前往現場勘查時發現，不少駕駛人對封路措施一無所知，車輛行至路口才被迫改道，現場雖已設置三角錐及改道指示牌，但中午過後相關管制設施仍未完全撤除，讓部分居民感到困惑。

警方呼籲，用路人行經上述路段時應減速慢行，並依現場交通指引標誌改道行駛，建議提早出門或選擇替代道路，以避免延誤行程；同時也強調，軍演期間將持續派員加強周邊交通疏導，確保人車通行安全。