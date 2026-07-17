味丹「30年經典泡麵」證實停產！　網震驚：最愛的泡麵之一

▲味丹的隨緣「素魷魚焿湯麵」傳出停產消息。（翻攝味丹企業官網）

文／鏡週刊

台灣泡麵市場又傳停產，陪伴民眾走過30多年歲月的經典款—隨緣「素魷魚焿湯麵」，近期因產品規劃調整正式宣告停產，消息一出，隨即在網路社群引起熱烈討論，不少忠實顧客紛紛表示不捨，感嘆童年回憶將走入歷史。

近期有網友於臉書社團「泡麵公社」發文，表示在全聯找不到「隨緣素魷魚焿湯麵」，經向味丹客服求證後，獲得正式停產的證實，此消息傳出後，瞬間湧入大批留言，許多老饕難過直呼「這是從小吃到大的回憶」、「不吃素也超愛這款湯頭」、「這我最愛的泡麵之一，天啊」，顯見該產品在消費者心中的地位。

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「隨緣素麵」系列作為味丹旗下的指標性素食泡麵品牌，自1990年代初期深耕市場，不僅曾邀請傳奇歌手林憶蓮代言，更成功將素食泡麵推向大眾視野，其中「素魷魚焿湯麵」更憑藉獨特的特製素沙茶、素肉燥調味，搭配烏醋勾勒出的層次感，完美復刻台灣麵攤的道地羹湯風味，即便非素食族群也相當捧場，近年該口味甚至與全家便利商店合作推出聯名鮮食，因其「神還原」的口感再度翻紅，成為品牌的長青代表作。

據《NOWNEWS今日新聞》詢問味丹客服，表示因產品規劃調整，該品項將於庫存售完後停止販售，目前在momo購物、PChome及部分賣場通路仍可見少量庫存，如果想要重溫這份陪伴多年的熟悉滋味，記得要把握庫存售罄前的最後購買機會。



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