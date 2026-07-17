毒油案喊「又不是我逼你吃」　吳崢回應了

▲黃揚明為毒油槓上吳崢。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大學問）



記者杜冠霖／台北報導

中聯致癌油事件延燒。民進黨發言人吳崢在節目上與媒體人激辯時，脫口稱「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」；引發外界反彈。對此，吳崢稍早回應，民進黨做為執政黨與政府，現在最要緊的任務是還給人民可以信任的食安空間，行政院除提出相關油品全面下架外，也將針對後續徹查機制進行修法與強化，這才是現在處理食安事件的後續重點。

黃揚明16日於節目《鄉民大學問》表示，當今天問題油持續擴散，已經好幾批了，現在可以把小巨蛋淹滿了，這麼多問題油不會形成民怨嗎？黃揚明點名同場來賓吳崢，黃揚明則提高分貝連珠炮怒轟「好啊，你反，你出來好好把洪堯昆這些人狠狠大罵一遍啊！你民進黨有出來滅嗎？有說要反福懋嗎？有說反福壽嗎？有說反中聯嗎」？

此時，吳崢也動怒大聲回嗆，「欸，你大聲什麼？我當然反福懋、反中聯啊，洪堯昆什麼東西，已經抓出來還知情不報，有這個延誤時間，當然是錯的啊」。黃揚明暴怒表示，「你跟這些老百姓說，我錢包退回兩百多塊，我是受害者欸，我不能大小聲啊，我不知道我會吃到啊」，吳崢則回擊「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？現在有這個問題就來處理啊」。

對於說法引起爭議，吳崢稍早說明，行政院長卓榮泰今天已再次聲明，譴責中聯遲延通報、隱匿事實，對於行政單位未能在第一時間完全徹查清楚感到抱歉，而民進黨做為執政黨與政府，現在最要緊的任務是還給人民可以信任的食安空間。

吳崢指出，目前行政院除提出相關油品全面下架外，也將針對後續的徹查機制進行修法與強化，這才是現在處理食安事件的後續重點。