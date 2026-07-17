佀廣洋「涉作弊案」啟動調查　台北大學證實已收到檢舉信

▲佀廣洋遭檢舉就讀台北大學時考試作弊。（圖／翻攝臉書／佀廣洋）

記者許敏溶／台北報導

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋遭爆料，就讀台北大學期間找槍手作答，台灣青年民主協會理事張育萌更向北大檢舉佀廣洋作弊。台北大學表示，已接獲檢舉信件，並依程序受理及啟動相關查證作業，將依客觀具體事證及相關資料，審慎釐清事實，若查證結果涉及本校權責事項，將依相關法令及校內規定妥適處理。

佀廣洋近期不斷爆發爭議傳聞，除霸凌、閃兵、簽賭外，更被爆在台北大學就讀期間作弊。張育萌昨日在臉書PO文，指根據四叉貓爆料，佀廣洋用LINE照抄作弊的課程叫「台灣政治發展」，上下學期加起來4學分，若北大查證作弊屬實，撤銷佀廣洋這門課學分，畢業學分當然就不夠，北大學位可能直接掰掰。

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張育萌進一步表示，佀廣洋是整個學期兩次大考都作弊，2021年11月12日期中考作弊，隔年1月7日期末考又作弊。若因作弊被取消台北大學學位，佀廣洋可能會一夕只剩下「新興高中」學歷。

對此，北大今天（17日）表示，已經接獲檢舉信件，並依程序受理及啟動相關查證作業，有關媒體報導所涉事件因發生於多年前，校方將依客觀具體事證及相關資料，審慎釐清事實，如查證結果涉及本校權責事項，將依相關法令及校內規定妥適處理。