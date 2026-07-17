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涉嫌洩密違反《國安法》被起訴　金門海巡小隊長遭免職

▲▼ 海巡署金馬澎分署第九岸巡隊陳姓小隊長涉嫌洩密遭提起公訴。（圖／記者鄭逢時攝）

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊陳姓小隊長涉嫌洩密遭提起公訴。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門地檢署偵辦海巡署金馬澎分署第九岸巡隊金門籍的陳姓小隊長（44歲）涉嫌洩密及違反《國家安全法》案件，偵查終結並將陳提起公訴。金馬澎分署今（17）日表示，該涉案人員已遭免職，除全力配合檢調偵辦外，也已展開內部調查，追究相關人員考核監督不周責任。

金馬澎分署指出，陳姓小隊長因涉嫌洩密及違反《國家安全法》，於今年4月16日經法院裁定羈押。分署在當天即依規定將其停職，配合司法機關調查；待案件持續偵辦後，於7月16日正式核定免職處分，不再具有海巡人員身分。

針對此案，金馬澎分署表示，除全力配合檢察機關及調查單位偵辦外，也同步啟動內部行政調查程序，將釐清案件發生原因及相關管理責任，並依調查結果追究考核、監督不周的相關人員責任。

金馬澎分署強調，未來將全面強化所屬人員的考核與管理機制，持續落實法治教育及廉政教育，提升同仁法紀觀念與保密意識，以防範類似案件再次發生，維護海巡機關紀律與國家安全。

此外，金馬澎分署重申，對於涉及洩密及危害國家安全的違法行為絕不寬貸，將秉持依法行政原則，配合司法機關查辦到底，同時檢討內部管理制度，強化風險控管，維護民眾對海巡執法工作的信賴。

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