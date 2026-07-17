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面試被刷該問原因嗎？過來人曝結局　HR竟真的回了

▲每天省下一杯咖啡 小資族也能輕鬆理財。（圖／記者謝婷婷攝）,上班族,辦公室,小資,辦公

▲不少求職者收到未錄取通知後，都曾猶豫是否該主動詢問原因。（示意圖／資料照）

記者萬玟伶／綜合報導

面試結束後收到未錄取通知，不少人除了感到失落，更想知道自己究竟是哪裡不足。一名網友在Dcard發文詢問，最近面試一家公司時，自認整體過程相當順利，和面試官互動也不錯，但最後仍收到未錄取通知，讓她開始猶豫，是否該主動詢問未錄取原因，希望作為未來面試的參考，引發網友熱烈討論。

原PO表示，比起結果本身，她更在意的是「到底是哪裡可以做得更好？」她坦言，面試當下很難判斷自己的表現究竟如何，也許自己覺得回答得不錯，但公司的評估標準可能完全不同。

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她提到，有朋友建議直接寄信詢問，有些公司願意提供回饋，例如回答內容、經驗不夠或表達方式等，對下一次面試很有幫助。但也有朋友提醒，多數公司都有固定回覆模板，不一定會透露真正原因，甚至可能完全不回覆，只會讓自己再次期待落空。

原PO也說，一方面認為，如果能知道自己需要加強的地方，對往後求職一定有幫助；另一方面又擔心詢問後留下不好的印象，因此想知道，「有人真的問過，而且得到很有幫助的回覆嗎？還是乾脆把時間拿去準備下一場面試比較實際？」

收到感謝信後該追問？網友：有回饋就賺到
貼文曝光後，不少網友認為，只要保持禮貌，主動詢問並沒有問題，「猶豫的時候就是做下去，問為什麼被拒絕無傷大雅。遇到好的HR或許會給你回饋，另一方面沒消息就let go，繼續申請，繼續mock interview（模擬面試）。」也有人表示，「我會問，人資不一定會認真回答，有的甚至已讀不回，但也有遇過特地去幫我問面試主管原因，然後認真回覆為什麼會不錄取，最後還說這段擬完有給面試主管確認過才回覆給我，雖然沒錄取但是滿感動。」

另有網友建議，即使收到的是未錄取通知，也可以禮貌回信，「收到感謝信後可以禮貌回覆謝謝他們花時間與您折談等，若你想問也沒差，但要有禮貌，但他們不一定會回就是了。」

有人真的得到建議　甚至還有機會迎來轉機
也有不少過來人分享，自己曾主動詢問原因，確實獲得實用回饋。一名網友表示，「我有問過一次，HR有提到可以再加強作品集，雖然不一定很詳細，但至少知道下一步可以努力什麼，我覺得有問不吃虧。」

另有人認為，詢問也可能替自己爭取更多機會，「我是蠻建議面試者被刷掉，回來問原因的，如果發現是當下面試表現不佳，或是面試職缺缺額不多，這種小問題導致面試沒過，可能會再修改面試結果或是介紹給其他部門。」

還有網友分享自身經驗，「我就直接問過，面試官也嚇到，面試30分鐘，但後續聊了1個多小時，聽聽他們角度看你的問題很受用。」也有人溫馨透露，「遇過面試結束，人資送下樓時聊天給回饋，也有給一些職涯建議。」

另一派認為別執著　把時間留給下一場面試
不過，也有另一派認為，不必太執著於未錄取原因。「不需要。自己檢視即可。」、「問過沒用，無聲卡比較多，除非打電話但太直接沒試過。」不少人認為，公司未必會透露真正原因，因此把心力放在下一次面試更重要。

另外，也有人安慰像原PO這樣的積極面試者，「有時候你沒有錄取不是你不好，而是同批競爭者裡有更優秀的。」不必因一次未錄取而否定自己。

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