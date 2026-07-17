能降大腸癌風險？每天一定要喝飲料　醫師點名「1飲品」

▲醫師推薦飲料改喝優酪乳。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者劉維榛／綜合報導

每天來一杯飲品，像是豆漿、鮮奶、茶類等，彷彿是忙碌生活中的救贖，大腸直腸外科醫師何建霖指出，若每天一定要喝飲料，優酪乳是不錯的選項，不僅能補充益生菌，還可能有助改善便秘、腹脹與腸道不適，甚至「降低大腸癌發生率」。不過他提醒，要留意菌量、菌株及糖分，盡量選擇無糖或微糖產品。

每天一杯飲料就選優酪乳！研究顯示：大腸癌降19%



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醫師何建霖在Threads發文表示，「若你每天一定要喝一杯飲料，優酪乳是個不錯的選擇！」他接著列出優格與優酪乳共有5大潛在好處，首先是可能降低大腸癌發生風險，經研究證實，「多攝取優格、優酪乳等發酵乳製品，有機會減少大腸癌發生率達19%。」



他接著指出，現代上班族久坐、經常外食，又容易攝取酒精與油炸食物，可能增加腸道負擔，因此「飲用優酪乳可幫助調節腸道發炎」；同時能補充益生菌以抑制壞菌；部分研究也顯示，特定A菌、B菌或複方益生菌，可能幫助改善便秘；減緩腹痛、腹脹、腹瀉及腸躁症等腸胃道症狀，但實際效果仍會因菌株、菌量及個人體質而異。

優酪乳選無糖微糖！醫：至少含200億個益生菌

至於如何挑選優酪乳，何建霖提出3點建議，首先可優先查看產品是否取得健康食品標章及胃腸功能相關認證；其次要注意標示菌量，以約200毫升產品而言，他建議至少含200億個益生菌，最後則要確認菌株是否具耐胃酸、膽酸能力，才能順利抵達腸道。他也提醒，精緻糖含量同樣重要，購買前應查看營養標示，盡量選擇無糖或微糖。

＊本文獲得何建霖醫師授權提供。