時間到就下班　老鳥念「有看到大家都還在忙？」新人秒提離職

▲新人隔天就遞出辭呈。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

多數公司都會明定上班時間和下班時間，不過很多員工只敢準時到、不敢準時走。一名網友表示，新人每天準時下班，某天提醒對方，雖然並非要求加班，但其他同事當時仍在忙碌，希望新人留意現場狀況，沒想到新人隔天直接提出離職，讓他超傻眼，貼文掀起熱論。

一名女網友表示，公司來了一位新人，每天下班時間一到就收拾東西下班了，有次他提醒對方「我不是要你加班，只是大家都還在忙，你有看到嗎？」沒想到新人隔天直接遞出辭呈，理由則是「公司會給加班壓力」，原PO還因此被主管叫去談話。

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新人離職理由「公司給加班壓力」

原PO傻眼表示，只不過是問了一句話而已，「現在的年輕人，是不是越來越重視準時下班了？公司在徵人，好像也越來越難找到彼此都適合的人了。」

貼文一出，網友替新人說話，「幹嘛不去檢討到了下班時間事情還沒做完的人」、「如果他自己的事情做完了準時下班，好像也沒什麼問題吧？貴司有付加班費嗎？幫助同事是義務不是必須」、「你講這句話不是在給壓力不然是啥？」「這問句表達就蠻有壓力，指責對方沒團隊精神」、「不能準時下班真的很哭欸」、「要是公司常態加班，先建議內省一下，制度有問題還是員工會摸魚，而不是檢討新人不加入」。

也有職場老鳥指出，「大叔我從30幾年前剛開始上班，一直到現在都是重視準時下班的，從來沒有『越來越』這種事，而是『一直都』是」、「我由踏足社會開始，就好重視準時下班，下班後就是私人時間。偶有需要，加班可以，就是不能每天」。