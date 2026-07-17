快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對12縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（17）日南部地區及新北至嘉義、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：17日白天

＊大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日持續受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴；午後中部以北、宜蘭地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，各地高溫普遍在32至35度左右，大台北盆地、苗栗以南及花蓮、台東容易出現局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級。

另外，西南風偏強，彰化以北、嘉義、台南、恆春半島及蘭嶼、綠島、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。



資料來源：氣象署