SK海力士暴漲暴跌！董座親揭原因　「先別急著賣」AI需求將爆發

▲ 全球第二大記憶體晶片大廠南韓SK海力士股價大起大落。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓SK集團董事長崔泰源17日在大韓商工會議所（KCCI）於濟州島舉行的夏季論壇AI對談中，就SK海力士股價走勢建議，因記憶體晶片長期需求穩健，持股不動才是保值良策，「雖然我也不知道下個月股價會如何，但不要買了又賣，好好抱著才是守住財富的好方法。」

《韓聯社》報導，崔泰源形容，AI目前還像個4歲小孩，但長大成人的過程中，記憶體需求將呈指數級上升，推動相關產業長期成長。他也說明，股價劇烈波動的原因在於市場預期的快速轉換，「前景看好時股價急漲，稍有疑慮又大幅回落，有時漲得太快只是在等現實跟上來。」

崔泰源提韓國AI戰略：差異化路線搶攻利基市場

國家AI產業戰略方面，崔泰源認為韓國應避開美中科技霸權正面交鋒，走出差異化路線。他分析，美國以高品質為核心競爭力，中國則以低成本搶市，韓國在這兩個方向都難以勝出，應轉為建構基礎設施，並開發符合自身需求的應用服務，瞄準利基市場。

他進一步指出，夾在美中之間的中立國家面臨選邊站壓力，韓國應把握機會，輸出大型語言模型（LLM）或AI應用，同時將商業模式從單純出售記憶體，升級為販售運算能力與智慧服務，「未來要輸出的不是商品，而是智慧。」

AI時代人才4大核心競爭力 學歷不再是門檻

在人才培育上，崔泰源提出AI時代需具備「思考力、適應力、同理心、身體技能」4大核心競爭力，並提及SK海力士近期宣布徵才不再要求大學學歷，強調文憑不再是衡量人才的唯一標準。

他也澄清，AI提升生產力並不代表員工將失業，企業主不應先想著裁員降本，而是應積極思考如何將人力部署到新的工作領域，帶動公司持續成長。