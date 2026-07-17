　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

▲「台東聲景百選」頒獎典禮於台東美術館舉行。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲「台東聲景百選」頒獎典禮於台東美術館舉行。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「2026台東聲音藝術節」首波亮點活動「台東聲景百選」17日上午於台東美術館舉行頒獎典禮，從全台436件投稿作品中，精選出13件最具代表性的聲景作品。由縣長饒慶鈴親自頒獎，首獎由陳怡蓓以作品《卑南巴拉冠的Palraus》獲得肯定。縣府也邀請民眾走訪台東美術館及10處特色店家微型展，透過聆聽在地聲音，感受臺東豐富多元的文化底蘊與生命力。

頒獎典禮於上午10時在台東美術館大文創教室前舉行，現場聚集得獎者、合作店家及藝文夥伴，共同見證台東聲音創作成果。本次「台東聲景百選」徵件活動歷時兩個月，共徵集436件作品，創作者透過錄音紀錄生活中看不見卻聽得到的臺東聲音，呈現屬於地方的自然景觀、人文風貌與生活記憶，也為2026臺東博覽會增添獨具特色的感官藝術體驗。

縣長饒慶鈴表示，2026台東博覽會以多元策展展現臺東魅力，其中「台東聲音藝術節」從聽覺出發，帶領民眾以不同角度認識台東。今年以「韌性之島：聲音的居所」為主題，廣邀全民參與聲景採集，希望透過海浪拍岸、市場叫賣、部落歌聲等日常聲音，記錄台東最真實、最珍貴的文化資產，也展現縣府持續推動「慢經濟」與深度旅遊的成果。

文化處表示，本次徵件作品經5位專業評審委員評選，從436件投稿中精選出13件代表作品，並評選出首獎、貳獎、參獎及特別獎各1名。每件作品都透過聲音訴說台東土地、人文及自然環境的故事，充分展現地方特色與創作者的觀察力。

為讓珍貴的地方聲音得以長久保存，文化處也攜手「目目文創」建置聲音地圖，將獲選作品數位典藏，讓民眾未來能持續透過聲音認識臺東，留下屬於這片土地的共同記憶。

今年聲音藝術節更突破美術館展覽形式，將藝術延伸至城市生活場域。除於台東美術館設置聲音互動電話亭外，也串聯米勒 AVEDA Salon SPA、PAGE CAFÉ 台東故事館、詠康藥局、就藝會、檔案室裡的小村閱讀、前棟咖啡、小沐醬、田味家、家家酒書房及海洋環境教室等10家在地特色店家辦理微型展，讓民眾透過走讀城市，在不同空間中聆聽台東的聲音故事，體驗藝術融入生活的魅力。

文化處指出，頒獎典禮揭開今年聲音藝術節序幕，17日同步推出「聆聽日－傾聽黑潮」水下聆聽及聲景走讀活動；8月15日至16日則將於台東美術館戶外草地舉辦「聲音跨域演出暨市集」，結合跨域藝術演出、在地品牌及特色市集，邀請全國民眾走進台東，用耳朵旅行，感受最真實、最動人的慢生活風景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
與蔣萬安會面　黃國昌：725上街讓民進黨聽見人民憤怒
SK海力士暴漲暴跌！董座親揭原因　「先別急著賣」AI需求將爆
子瑜主持首秀沒了！台北小巨蛋場次取消
吳崢失言！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎
快訊／號召全民725上凱道　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台
運動部曝光143名狼師、家暴教練　棒球19人最多
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

檢察長領軍教你當密探！　檢舉賄選記住「這2個細節」

國軍演習彰化和美交管封路至7／20　詳細範圍一次看

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

台南清除3萬公噸石綿廢棄物　清運量占全國一半奪第一

痛批致癌油事件中央怠慢卸責　宜蘭白營拉布條要卓榮泰下台

打造青少年專屬成長基地　花蓮首座「青春基地」正式啟用

金門消防潛水搜救訓練升級　導入水下語音通訊提升救援效率

北投玩一圈！網紅實測免費機車載客　直呼「坐著就能輕鬆攻頂」

台南市3人獲教育部卓越特教人員　25年深耕、退休後仍續守孩子

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

檢察長領軍教你當密探！　檢舉賄選記住「這2個細節」

國軍演習彰化和美交管封路至7／20　詳細範圍一次看

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

台南清除3萬公噸石綿廢棄物　清運量占全國一半奪第一

痛批致癌油事件中央怠慢卸責　宜蘭白營拉布條要卓榮泰下台

打造青少年專屬成長基地　花蓮首座「青春基地」正式啟用

金門消防潛水搜救訓練升級　導入水下語音通訊提升救援效率

北投玩一圈！網紅實測免費機車載客　直呼「坐著就能輕鬆攻頂」

台南市3人獲教育部卓越特教人員　25年深耕、退休後仍續守孩子

檢察長領軍教你當密探！　檢舉賄選記住「這2個細節」

毒油案延燒！吳崢驚語「沒逼你吃」　高市議員許采蓁批沒羞恥心

百萬現鈔放保險箱　「遭白蟻啃碎」慘況曝！泰女崩潰：房貸錢飛了

癌油竄全台政府失能　黃國昌：725上街讓民進黨聽見人民憤怒

快訊／中聯案下架油增逾30噸　陳時中：有誰犯錯就辦誰

音樂教室店長慘死！家長、學生門口放鮮花　手畫小天使悼念：HOPE

泰國BL神劇《靈魂重生》CP來了！　Keng、Namping首度登台8月辦見面會

英格蘭主帥圖赫爾「5後衛」守到崩盤　英媒民調58%球迷拒絕續任

怒噴在野無人機條例版本　賴清德斥：別把國軍困立院浪費時間

台版水彈女神！謝金燕宣布登WATERBOMB「濕身開炸」韓饒舌天王也來了

【火海畫面曝】彰化家具倉庫大火！狂燒10小時2人嗆傷送醫　

地方熱門新聞

避免淪蚊子館！烈嶼旅服中心上梁

拉拉山水蜜桃人氣爆棚　樂天球場開賣首日秒殺

樂天桃猿大溪區民日　黃世杰球場迎神轎、神尊

第33屆靈鷲山水陸空大法會　7/22桃園巨蛋啟建

桃園兒童藝術特展一樣不一樣　探索差異與共融

《大橫峰土地公的故事》　記錄航空城開發土地公搬遷

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

台南市3人獲教育部卓越特教人員25年深耕、退休後仍續守孩子

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

網紅實測免費機車載客　直呼「坐著就能輕鬆攻頂」

番路「嘉有喜柿」路跑即將秒殺　推廣在地優鮮

台南清除3萬公噸石綿廢棄物清運量占全國一半奪第一

屏東8／7防空演習登場　警籲聽警報立即避難

傲慢院長下台　宜蘭白營怒控中央食安失職

更多熱門

相關新聞

2026台東最美星空前進蘭嶼　展現島嶼生活風貌

2026台東最美星空前進蘭嶼　展現島嶼生活風貌

「2026台東最美星空」系列活動持續展開，7月18日晚間7時至9時將前進蘭嶼鄉椰油國小舉辦音樂體驗活動，邀請金曲歌王陳建年與在地團體小飛魚文化展演隊同台演出，結合音樂、文化展演及星空導覽，帶領民眾走進蘭嶼純淨夜色，在海風、歌聲與星光交織下，感受離島獨有的夏夜魅力。

部東醫院楊惠春主任榮獲資深典範獎　饒慶鈴親頒紅榜肯定

部東醫院楊惠春主任榮獲資深典範獎　饒慶鈴親頒紅榜肯定

手機SOS警報引發虛驚　成功警迅速確認民眾平安

手機SOS警報引發虛驚　成功警迅速確認民眾平安

熱氣球嘉年華＋豐年節估湧人潮　台鐵周末加開2列新自強號

熱氣球嘉年華＋豐年節估湧人潮　台鐵周末加開2列新自強號

暖心所長巡邏認出「熟面孔」　一手抱起兩幼犬助返家

暖心所長巡邏認出「熟面孔」　一手抱起兩幼犬助返家

關鍵字：

聲音藝術節美術館台東

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面