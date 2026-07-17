台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

▲「台東聲景百選」頒獎典禮於台東美術館舉行。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「2026台東聲音藝術節」首波亮點活動「台東聲景百選」17日上午於台東美術館舉行頒獎典禮，從全台436件投稿作品中，精選出13件最具代表性的聲景作品。由縣長饒慶鈴親自頒獎，首獎由陳怡蓓以作品《卑南巴拉冠的Palraus》獲得肯定。縣府也邀請民眾走訪台東美術館及10處特色店家微型展，透過聆聽在地聲音，感受臺東豐富多元的文化底蘊與生命力。

頒獎典禮於上午10時在台東美術館大文創教室前舉行，現場聚集得獎者、合作店家及藝文夥伴，共同見證台東聲音創作成果。本次「台東聲景百選」徵件活動歷時兩個月，共徵集436件作品，創作者透過錄音紀錄生活中看不見卻聽得到的臺東聲音，呈現屬於地方的自然景觀、人文風貌與生活記憶，也為2026臺東博覽會增添獨具特色的感官藝術體驗。

縣長饒慶鈴表示，2026台東博覽會以多元策展展現臺東魅力，其中「台東聲音藝術節」從聽覺出發，帶領民眾以不同角度認識台東。今年以「韌性之島：聲音的居所」為主題，廣邀全民參與聲景採集，希望透過海浪拍岸、市場叫賣、部落歌聲等日常聲音，記錄台東最真實、最珍貴的文化資產，也展現縣府持續推動「慢經濟」與深度旅遊的成果。

文化處表示，本次徵件作品經5位專業評審委員評選，從436件投稿中精選出13件代表作品，並評選出首獎、貳獎、參獎及特別獎各1名。每件作品都透過聲音訴說台東土地、人文及自然環境的故事，充分展現地方特色與創作者的觀察力。

為讓珍貴的地方聲音得以長久保存，文化處也攜手「目目文創」建置聲音地圖，將獲選作品數位典藏，讓民眾未來能持續透過聲音認識臺東，留下屬於這片土地的共同記憶。

今年聲音藝術節更突破美術館展覽形式，將藝術延伸至城市生活場域。除於台東美術館設置聲音互動電話亭外，也串聯米勒 AVEDA Salon SPA、PAGE CAFÉ 台東故事館、詠康藥局、就藝會、檔案室裡的小村閱讀、前棟咖啡、小沐醬、田味家、家家酒書房及海洋環境教室等10家在地特色店家辦理微型展，讓民眾透過走讀城市，在不同空間中聆聽台東的聲音故事，體驗藝術融入生活的魅力。

文化處指出，頒獎典禮揭開今年聲音藝術節序幕，17日同步推出「聆聽日－傾聽黑潮」水下聆聽及聲景走讀活動；8月15日至16日則將於台東美術館戶外草地舉辦「聲音跨域演出暨市集」，結合跨域藝術演出、在地品牌及特色市集，邀請全國民眾走進台東，用耳朵旅行，感受最真實、最動人的慢生活風景。