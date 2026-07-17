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基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

▲基隆雙層觀光巴士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲暑假優惠搶翻！基隆雙層觀光巴士半價延至今年底，250元暢遊山海港灣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推廣雙層觀光巴士推出暑假半價優惠，原訂至9月15日的優惠票券提前售罄，吸引逾1800人次搭乘。為延續旅遊熱度，基隆市文化觀光局今天（17日）宣布，優惠方案加碼延長至12月31日，除維持一般票及山海套票優惠外，也新增身心障礙者及陪同者優惠，盼吸引更多旅客秋冬造訪基隆，感受山海港灣魅力。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，「基隆雙巴樂翻天」優惠活動推出後，市場反應超乎預期，暑期優惠票券開賣僅一週便全數售完，吸引超過1800人次搭乘雙層觀光巴士，成功掀起港都旅遊熱潮，也讓更多旅客透過公共運輸深入探索基隆。為回應民眾熱烈需求，經評估後決定將優惠方案延長至年底，希望延續暑期觀光效益，持續吸引旅客造訪基隆。

▲基隆雙層觀光巴士。（圖／記者郭世賢翻攝）

文化觀光局表示，雙層觀光巴士一般票原價500元，優惠價250元，包含車上點心及咖啡；「山海套票」原價899元，優惠價600元，內容包括雙層觀光巴士全日搭乘、國立海洋科技博物館主題館門票、基隆在地濾掛咖啡及精美基隆文創商品，整合山海觀光、文化體驗與在地特色，讓旅客一票即可輕鬆暢遊基隆。

此外，為打造更友善的旅遊環境，市府同步新增身心障礙者優惠方案，雙層觀光巴士一般票優惠價200元，山海套票優惠價500元，符合規定的1名必要陪同者也可享有相同優惠票價。

文化觀光局指出，雙層觀光巴士以「不趕路的城市旅行」為概念，自基隆城際轉運站出發，沿途串聯沙灣歷史文化園區、正濱漁港色彩屋、國立海洋科技博物館及八斗子車站等知名景點，旅客可透過開闊的雙層視野飽覽基隆港灣、海岸線及城市街景，深入感受山海交織的人文魅力。民眾可至「基隆雙層觀光巴士」官方網站查詢班次、票券及預約資訊。

▲基隆雙層觀光巴士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆雙層觀光巴士。（圖／記者郭世賢翻攝）

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