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台中網紅水產被控造假「東石蚵仔竟是越南貨」　判無罪還清白

▲▼星星水產。（圖／記者許權毅攝）

▲台中網紅水產店星星水產遭檢方起訴販售假冒產地牡蠣，法院審理後判無罪。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中知名水產店「星星水產」先前被檢方認定以越南牡蠣假冒東石牡蠣，以違反食安法、詐欺、虛偽標記販賣商品罪等罪嫌起訴。不過案件經審理後大逆轉，呂姓經理拿出鐵證證明，是彭姓上游商沒說清楚，法官因此判決星星水產與呂男均無罪。

台中地檢署追查認為，星星水產於2024年向上游廠商訂購牡蠣，該批牡蠣是越南產，卻由不知情店員張貼「東石去殼鮮蚵」標籤。經嘉義警分局員警到場購買送驗，確定是「境外牡蠣」，檢方認定雙方對話，是呂欲購買產品來假冒，偵結依販賣虛偽標示商品、詐欺取財、食安法等罪嫌起訴。

呂姓經理於審理時否認犯行稱，當時彭姓上游商稱該批東石牡蠣不肥美，建議購買越南牡蠣，但他試吃之後認為口感不佳，就把剩下牡蠣銷毀而未訂購，後續彭姓廠商再推薦時，自己還要求對方拿出檢驗合格報告，也未訂貨。

後來，呂姓經理再度詢問是否有東石牡蠣？彭姓廠商回答「對」，有時訂貨時則沒有重複確定產地，因此才買到越南牡蠣；彭姓廠商也坦言，東石產跟越南產，售價均相同，且一般人無法從外觀看出。

綜上，法院認為呂姓經理並無犯意，依照卷內事證而言，也不足以證明呂姓經理知道彭姓廠商提供之貨品，實際上為越南牡蠣，因此諭知呂男與星星水產都無罪。

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