台61線驚見「恐怖長木」！ 轎車急煞重機慘追撞　騎士噴飛滿身傷

▲台61線芳苑路段木頭掉落，轎車急煞，黃牌重機閃避不及追撞釀全身傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣台61線北上199K芳苑鄉路段今(17日)上午發生一起驚險車禍，一輛轎車行駛內側車道時，為了閃避路面掉落的一支長木頭緊急煞車，導致後方一輛黃牌重機閃避不及失控追撞，造成騎士四肢多處擦挫傷，所幸無生命危險。警方初步研判，為車輛貨物未妥善固定，導致木料掉落路面，警方已調閱監視器循線追查，詳細責任歸屬仍待進一步調查釐清。

彰化縣消防局於今日上午8時56分接獲報案，指稱台61線北上199公里處內側車道有汽機車事故。救護人員抵達現場時，發現一輛汽車停於內側車道，重機則倒在外側車道，騎士意識清楚，但左腳與左手出現肢體擦傷。救護人員立即為其清洗傷口、包紮止血，並以頸圈及長背板固定傷勢，隨後由大城分隊協助救護送往二林基督教醫院，所幸並無大礙。

▲台61線芳苑路段木頭掉落，轎車急煞，黃牌重機閃避不及追撞受傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查指出，事發當時53歲王姓汽車駕駛因閃避路面掉落物而緊急煞車，導致後方重機騎士反應不及，追撞前車後人車倒地。經檢測，雙方駕駛均無酒駕或毒駕情形。芳苑分局獲報後，依快速公路交通事故處置機制，派遣員警及緩撞車到場警戒疏導，並同步通報，提醒用路人注意。

現場於40分鐘內全面排除，恢復交通順暢。警方呼籲，駕駛人載運貨物應確實綑綁固定，避免行駛途中掉落釀成意外，以確保行車安全。