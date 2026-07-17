10年換7任！「北方之王」柏南20日接任英國首相

▲柏南將接替施凱爾，成為英國下一任首相。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國工黨今（17）日召開特別會議，正式確認柏南（Andy Burnham）出任黨魁。他預計20日入主唐寧街10號，成為英國10年來第7位首相。

壓倒性支持 「北方之王」入主唐寧街



56歲的柏南曾出任部長職位，2001至2017年擔任國會議員，更因連續3度擔任大曼徹斯特（Greater Manchester）市長，獲得「北方之王」的稱號。

他在鏡頭前經常穿著深色T恤搭配外套，已然成為招牌穿搭，也透過社群媒體，塑造出平易近人的形象。

事實上，柏南1個月前才透過補選睽違9年再度進入國會，就迅速確立角逐黨魁的資格。此外，他在工黨403名國會議員中，獲得高達379人力挺，可說是獲得壓倒性支持。

柏南被定位為「溫和左派」，主打政見是「權力下放城市」，更計畫在曼徹斯特設立「北方10號」（No. 10 North）辦公室，確保倫敦以外地區也受到重視。

對抗右派改革黨 執政前景挑戰多

英國前首相施凱爾（Keir Starmer）雖於2024年7月帶領工黨大勝，終結長達14年的在野困境，卻接連發生政策失誤及爭議人事安排，今年5月地方選舉挫敗，更進一步衝擊施政滿意度，最終在6月22日宣布請辭。

工黨如今押注柏南，正是因為認定他是對抗脫歐推手、反移民右派政黨「英國改革黨」（Reform UK）領袖法拉吉（Nigel Farage）的最佳人選。民調顯示，立場保守的改革黨可望在2029年下一屆大選取得勝利。

不過，柏南上任後，一樣必須面對經濟疲軟、高額政府借貸成本、非法移民問題，加上伊朗戰爭導致能源價格動盪，美國總統川普行事難以預測，執政前景挑戰重重。