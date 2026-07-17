　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

10年換7任！「北方之王」柏南20日接任英國首相

▲▼英國資深政治人物柏南（Andy Burnham）出任工黨黨魁，將接替施凱爾（Keir Starmer）成為英國下一任首相。（圖／路透）

▲柏南將接替施凱爾，成為英國下一任首相。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國工黨今（17）日召開特別會議，正式確認柏南（Andy Burnham）出任黨魁。他預計20日入主唐寧街10號，成為英國10年來第7位首相。

壓倒性支持　「北方之王」入主唐寧街

56歲的柏南曾出任部長職位，2001至2017年擔任國會議員，更因連續3度擔任大曼徹斯特（Greater Manchester）市長，獲得「北方之王」的稱號。

他在鏡頭前經常穿著深色T恤搭配外套，已然成為招牌穿搭，也透過社群媒體，塑造出平易近人的形象。

事實上，柏南1個月前才透過補選睽違9年再度進入國會，就迅速確立角逐黨魁的資格。此外，他在工黨403名國會議員中，獲得高達379人力挺，可說是獲得壓倒性支持。

柏南被定位為「溫和左派」，主打政見是「權力下放城市」，更計畫在曼徹斯特設立「北方10號」（No. 10 North）辦公室，確保倫敦以外地區也受到重視。

▲▼英國資深政治人物柏南（Andy Burnham）出任工黨黨魁，將接替施凱爾（Keir Starmer）成為英國下一任首相。（圖／路透）

對抗右派改革黨　執政前景挑戰多

英國前首相施凱爾（Keir Starmer）雖於2024年7月帶領工黨大勝，終結長達14年的在野困境，卻接連發生政策失誤及爭議人事安排，今年5月地方選舉挫敗，更進一步衝擊施政滿意度，最終在6月22日宣布請辭。

工黨如今押注柏南，正是因為認定他是對抗脫歐推手、反移民右派政黨「英國改革黨」（Reform UK）領袖法拉吉（Nigel Farage）的最佳人選。民調顯示，立場保守的改革黨可望在2029年下一屆大選取得勝利。

不過，柏南上任後，一樣必須面對經濟疲軟、高額政府借貸成本、非法移民問題，加上伊朗戰爭導致能源價格動盪，美國總統川普行事難以預測，執政前景挑戰重重。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／號召全民725上凱道　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台
運動部曝光143名狼師、家暴教練　棒球19人最多
法國士氣崩盤？　輸西班牙「無心戀棧」季軍戰恐大變陣
快訊／史上最慘崩跌！尾盤再跳水摜殺
一首歌就爆紅！女星罹乳癌「切除乳房」　母還涉貪判無期
拜會藍白黨團開嗆民進黨政府　蔣萬安：逼我吃毒油！逼我上街頭
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

行李拖車暴衝「撞上飛機」！直接插進機身　恐怖畫面曝

10年換7任！「北方之王」柏南20日接任英國首相

快訊／伊朗突襲敘利亞美軍設施　宣稱大量美國人員死亡

佛州迪士尼再傳遊客身亡！　54歲男搭遊樂設施「心臟驟停」猝死

降溫有感！「結冰水」放枕頭旁　日媒實測好吃驚

阿根廷殺進世足決賽！赴美機票「經濟艙飆16萬」　球迷搶光

紐約空污爆表「驚人景象曝」！　專家警告：戶外待一天=抽10根菸

日本國中校園「不明噴霧」攻擊！23人喉嚨、皮膚刺痛　嫌犯逃逸中

美軍連6晚轟炸！伊朗反擊中東多國　科威特急攔截空中威脅

有錢藏不住！　前銀行員揭「千萬存款族」2細節：看鞋子最準

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

行李拖車暴衝「撞上飛機」！直接插進機身　恐怖畫面曝

10年換7任！「北方之王」柏南20日接任英國首相

快訊／伊朗突襲敘利亞美軍設施　宣稱大量美國人員死亡

佛州迪士尼再傳遊客身亡！　54歲男搭遊樂設施「心臟驟停」猝死

降溫有感！「結冰水」放枕頭旁　日媒實測好吃驚

阿根廷殺進世足決賽！赴美機票「經濟艙飆16萬」　球迷搶光

紐約空污爆表「驚人景象曝」！　專家警告：戶外待一天=抽10根菸

日本國中校園「不明噴霧」攻擊！23人喉嚨、皮膚刺痛　嫌犯逃逸中

美軍連6晚轟炸！伊朗反擊中東多國　科威特急攔截空中威脅

有錢藏不住！　前銀行員揭「千萬存款族」2細節：看鞋子最準

吳崢失言！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎

連林多都能賣！大都會僅5人列非賣品　重磅交易恐成真

陳鏞基引退返鄉台東　統一獅推「鏞不止步」公益義賣

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

左營「豪華汽車街」現店租王！　新租客斥5400萬簽15年長約

林志穎登大巨蛋！統一獅J-LIONS首波嘉賓公布

【廣編】做完音波效果竟差34%？皮膚專科醫師揭：關鍵在術後黃金3週

運動部曝光143名狼師、家暴教練　棒球項目19人不適任最多

快訊／高官假借出國行銷柑橘　拿假收據詐27萬公款帶妻小爽玩加拿大

中國樂事出現「藍色洋芋片」　當事人嚇傻：不敢吃了

【永遠猜不透柴犬】氣到露牙齦！邊討摸邊兇兇臉 主人整個被搞暈：到底要不要啦

國際熱門新聞

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

日本美女主播美到像AI　私照瘋傳

快訊／Uber正式收購Foodpanda母公司

FIFA啟動調查　阿根廷最慘恐禁賽

伊朗突襲敘利亞　稱大量美國人員死亡

紐約恐怖「末日景象」空氣達危險等級

54歲大叔擁800萬「提早退休」　開始反悔了

《鐵拳教育》成真　南韓成立教權保護團　

Nike新鞋出事了！7-11怒告侵權　恐銷毀

美軍連6晚狂轟　伊朗機場、火車站遭炸毀

29歲模特兒花64萬隆乳　滿意到替雙峰慶生

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

他「掉進馬桶」受困8小時　屎坑冒一顆頭嚇消防員

韓股暴跌！20歲男「持刀猛砍財經網紅」洩憤

更多熱門

相關新聞

英相公布國防計畫　擬增撥逾6000億推動部隊現代化

英相公布國防計畫　擬增撥逾6000億推動部隊現代化

英國首相施凱爾（Keir Starmer）30日宣布，將額外投入150億英鎊（約新台幣6337億元）推動武裝部隊現代化，作為為未來戰事做準備的重要國防投資計畫。施凱爾表示，「避免戰爭的最佳途徑是未雨綢繆，防禦的最佳方式是威懾」，希望藉此提升英國嚇阻能力，並朝2035年前國防支出占國內生產毛額（GDP）3.5％的目標邁進。

沒有革命的斷頭臺　施凱爾與一個失去方向的帝國

沒有革命的斷頭臺　施凱爾與一個失去方向的帝國

英國首相下台！　換不回穩定

英國首相下台！　換不回穩定

川普又放話「英首相將辭職」

川普又放話「英首相將辭職」

英國首相施凱爾傳將於6／22宣布辭職

英國首相施凱爾傳將於6／22宣布辭職

關鍵字：

英國政壇工黨柏南首相法拉吉

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

行動網路受阻演練登場

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面