性騷被判刑！孫生連續缺席「身心治療課」又被法辦　下場曝光

▲孫生多次缺席性侵加害人治療課，提出藥單及診斷證明才免再遭起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅孫生去年因對女性拍臀調戲，被依性騷擾判刑確定，但執行完畢後未依規定接受身心治療或輔導教育，遭裁罰1萬元並依《性侵害犯罪防治法》移送法辦，孫生喊冤表示自己有請病假，台北地檢署根據藥袋或診斷證明，認為孫生並無刻意拒絕上課的主觀犯意，17日將他處分不起訴。

孫生(原名余孫生、孫羿泩)因在2024年約女網友吃飯，席間到店外抽菸時，對女網友方的閨蜜拍臀，並出言調戲「屁股有肉哦，撞起來才爽」，被法院依性騷擾罪判刑5個月、得易科罰金確定並執行完畢。

北市府依《性侵害犯罪防治法》規定，評估孫生須接受性侵害加害人身心治療或輔導教育，發函通知孫生要從2025年9月26日起，開始到指定地點上課，可是孫生無正當理由連續缺課，市府開罰1萬元並要孫生改期上課，結果孫生又3度放鳥。

孫生喊冤表示，自己真的有去上課好幾次，中間因為感冒有請假，但老師說依定要當天病歷才算，隔天的不算。

檢察官調查孫生被控缺席的其中一堂課，其實孫生有簽到上課，另外也曾傳送因急性咽炎的診斷證明書向老師請了一次假，還有一次上課當天的藥局收據、藥單，孫生另外提出兩次缺課的隔天就醫診斷證明書，證明自己確實是「急性上呼吸道感染」、「咳嗽、流鼻水數日，上呼吸道感染」。

檢察官調查認為，雖然主管機關判斷孫生不符合請假標準，但是從孫生所提相關事證，確實可能因為生病而無法上課，無積極證據可認定孫生有拒絕上課的主觀犯意，因此將他處分不起訴。

不過孫生因這起性騷擾案所衍生性侵女網友、私傳性影像等四案，已被台北地院判刑9個月、得易科罰金，另有共1年4月有期徒刑部分，若上訴後未被改判恐須坐牢。