拜會藍白黨團開嗆民進黨政府　蔣萬安：逼我吃毒油！逼我上街頭

▲中聯毒油風暴延燒，台北市長蔣萬安17日赴立院拜會國民黨立院黨團，就毒油後續處理與黨團溝通交換意見。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

中聯油脂致癌油案持續延燒，台北市長蔣萬安今（17日）到立法院拜訪在野黨團，並與國民黨立委們交換意見，請教接下來要怎麼幫民眾發聲。蔣萬安說，他昨天聽到民進黨發言人吳崢說「不是我逼你吃」，所以今天民進黨政府，「逼我吃毒油、逼我上街頭」。

蔣萬安17日中午到立法院後陸續拜會民眾黨團與國民黨團，並與藍委們一同開會。國民黨團總召傅崐萁說，蔣萬安回到立法院，希望國會三黨能夠為國為民來守護健康，能夠守護台灣所有人食安的權益，讓孩子能夠平安地長大，更希望全國國人能夠重視這個問題，也更希望賴清德跟卓榮泰，不要因為敷衍就可以過關，「今天沒有食安，就沒有院長；沒有道歉，就沒有總統」。

蔣萬安表示，面對這一次國家如此重大的食安議題，民進黨政府處理得荒腔走板，至今已經超過半個月，到底為什麼發生？為什麼會有毒油產生？到底是原料大豆的問題，還是哪一個製程的環節？說不出個所以然。但卻看到政府的傲慢、無能、包庇、護短，所以今天特別來國民黨立法院黨團，跟各位兄弟姊妹來交換意見，來請教接下來要怎麼樣站出來，幫民眾發聲。

提及聽到吳崢說「不是我逼你吃」，蔣萬安當場高喊「所以今天民進黨政府，逼我吃毒油！逼我上街頭」，獲得在場藍委熱烈迴響。蔣萬安說，他也希望，地方政府來跟國民黨立法院黨團緊密地合作，站在人民的一方，而不要像現在中央政府，選擇和業者站在一方。