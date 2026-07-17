堰塞湖仍紅色警戒！已撤離213人　花蓮縣府提醒：隨時可能潰決

▲▼花蓮縣政府今日出席中央災害整備會議，由縣府秘書長代表與會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應林業及自然保育署持續維持萬里溪堰塞湖紅色警戒，花蓮縣政府今日出席中央災害整備會議。花蓮縣政府表示，已督導鳳林鎮公所、萬榮鄉公所完成疏散撤離及收容安置，並請各單位定時巡查，務必落實疏散撤離計畫，避免進入警戒區，也感謝鄉親耐心配合。

秘書長饒忠表示，縣府將持續掌握堰塞湖風險變化，並督導警察局及消防局協助兩公所，透過人員及無人機定時巡查，避免民眾進入或靠近警戒區、河川區，落實疏散撤離計畫。

縣府說明，依林保署今日上午8時監測，堰塞湖蓄水量約506.8萬噸，達蓄水量99.4%，距溢流警戒水位僅0.27公尺，壩堤滲水狀況持續增加中，隨時有潰決可能性，請民眾務必謹慎戒備。

疏散撤離部分，截至今日上午，萬榮鄉撤離111人、鳳林鎮102人，共213人；目前開設2處收容所，收容52人。縣府持續督導公所及警消人員清查，確保警戒區人員完成撤離。

▲秘書長饒忠表示，縣府將持續掌握堰塞湖風險變化，避免民眾靠近警戒區、河川區，落實疏散撤離計畫。

交通管制部分，台9線萬里溪橋(公路局)白天6時至22時採單線管制通行，夜間全面封閉；箭瑛大橋及中興大橋採白天6時至20時開放、夜間封閉；西寶大橋封閉；縣道193線正常通行。縣府提醒，用路人可利用米棧大橋、台11甲線及台11丙線等橫向道路，改道銜接縣道193線或台11線行駛，並配合現場交通指揮及管制措施。

縣府提醒，萬里溪堰塞湖已發布紅色警戒，啟動強制撤離，請民眾勿進入警戒區、山區及河川區域，並配合公所疏散安排，隨時留意官方最新資訊。