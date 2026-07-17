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痛風石藏10年！台中男右手痛炸開刀　驚見整窩「BB彈+鵪鶉蛋」

▲▼陳冠儒 。（圖／長安醫院提供）

▲醫師竟蔡男右手在深處清出十多顆大小不一的痛風石宛如BB彈 。（圖／長安醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名蔡先生右手手肘多年來深受痛風石困擾，疼痛感突然炸裂，讓他痛到受不了，趕緊向長安醫院骨科求救。醫師手術時竟在深處清出十多顆大小不一的痛風石宛如BB彈，甚至像是鵪鶉蛋般大小。所幸透過「微創痛風石切除手術」切硬不切軟的特性，逐步清除病灶，保全了神經與肌肉功能，目前已恢復日常活動。

長安醫院骨科醫師陳冠儒指出，手術才發現，蔡先生的左手肘皮下僅有一顆小痛風石，右手肘卻藏了十幾顆痛風石，大小從BB彈到鵪鶉蛋都有，而且不只長在皮下，還深入筋膜、肌肉，甚至纏繞在尺神經外膜與三頭肌肌肉纖維之間。

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▲▼陳冠儒 。（圖／長安醫院提供）

▲陳冠儒提醒，痛風石不只是外觀問題，更是深層組織遭受尿酸結晶長期侵蝕的警訊 。（圖／長安醫院提供）

陳冠儒解釋，痛風石是尿酸結晶長期沉積形成的結果，若尿酸長期控制不佳，病灶可能逐漸向深層組織延伸，不只是外觀變形，更可能造成反覆疼痛、關節活動受限，甚至壓迫周圍神經。部分患者直到腫塊明顯變大或影響生活時才就醫，往往增加治療難度。

陳冠儒提醒，痛風石不只是外觀問題，更是深層組織遭受尿酸結晶長期侵蝕的警訊；此外，痛風沒有發作不代表疾病已經控制，仍應規律服用降尿酸藥物並定期追蹤尿酸值，才能降低痛風石持續形成；最後，若關節腫塊持續增大、反覆疼痛或影響活動功能，應儘早接受骨科專業評估，必要時透過適當手術清除病灶，避免關節變形或神經受到不可逆的損傷。

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