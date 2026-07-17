首次國家級手機限速演習！只能發簡訊、通話　登場時間、地區一次看

記者蘇晟彥／台北報導

NCC 近期規劃，將在「2026城鎮韌性（防空）演習」演練首次「行動網路受阻」，將啟動模擬行動網路頻寬不足，進而使行動網路降速，僅剩語音通話及簡訊服務之情境。此演練為全台首次，將分成8月10、13兩日，分別在中部、北部兩地區進行30分鐘的「強制限速」演練。

▼今年「2026城鎮韌性（防空）演習」將演練首次「行動網路受阻」。(資料照／ETtoday)

根據NCC規劃，將在於「2026城鎮韌性（防空）演習」期間，將演練行動網路受阻，或因啟動災害漫遊及分級限流後，致行動網路頻寬不足，進而使行動網路降速，僅剩語音通話及簡訊服務之情境。對此，此演習由國安會指示、總統首肯，首度驗證電信事業於極限狀態下實施網路限速的技術可行性。

本次將於兩地區（北、中）演習，將在8月10、13兩日，每次30分鐘，在演習期間創造「網路不順」的真實體感，打破承平慣性，建立民眾在通訊受限下的應變意識。

(一)北部地區：

１、演練時間：115年8月13日（星期四）14時30分至15時。

２、演練縣(市)：臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣等7縣市。

（二）中部地區：

１、演練時間：115年8月10日（星期一）14時30分至15時。

２、演練縣(市)：苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等7縣市。

此外，政府單位也指出，演習期間行動網路受阻，民眾無法即時取得防空避難資訊注意事項如下：

(一)平時準備：手機連結警政署網站防空避難專區、警政服務APP、消防防災e點通APP及新北市iPolice APP查詢，預先截圖並儲存鄰近避難處所資訊，俾利斷網時可供查閱；並參考「防空避難指引」，熟悉避難基本原則及正確防護姿勢觀念。

(二)緊急應變：演習或緊急狀況發生時，應優先進入地下室或防空疏散避難設施；依循手機預存圖資或現地防空避難標誌引導，並配合警察與民防人員指示避難，如無法即時進入避難處所，請參考「防空避難指引」，依所在情境進行避難。