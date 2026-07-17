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吳崢談毒油稱「又不是我逼你吃」　他轟：民眾連選擇的機會都沒有

▲林佳新。（圖／翻攝自Facebook／林佳新）

▲林佳新。（圖／翻攝自Facebook／林佳新）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒，媒體人黃揚明16日為此在節目槓上同場來賓、民進黨發言人吳崢，痛批民進黨處理態度，吳崢則回擊「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？現在有問題就來處理啊」，引起議論。對此，曾代表國民黨參選立委的最強菜農林佳新今（17日）表示，傲慢與無知，「吳崢發言人你是在受不了什麼？真正受不了的是民眾，我們連選擇的機會都沒有」！

黃揚明16日於節目《鄉民大學問》表示，當今天問題油持續擴散，已經好幾批了，現在可以把小巨蛋淹滿了，這麼多問題油不會形成民怨嗎？可是民進黨告訴大家檢調已經在辦了、不要吃雞排，大家覺得這是處理食安的態度嗎？

黃揚明點名同場來賓吳崢，他大聲質問，吳崢2014年在那邊反毒油吧？那時候不是太陽花嗎？那時候有沒有出來反頂新？有沒有要滅頂？你現在對這些廠商怎麼樣態度？

吳崢則冷回，「我當然反啊」！黃揚明則提高分貝連珠炮怒轟「好啊，你反，你出來好好把洪堯昆這些人狠狠大罵一遍啊！你民進黨有出來滅嗎？有說要反福懋嗎？有說反福壽嗎？有說反中聯嗎」？

此時，吳崢也動怒大聲回嗆，「欸，你大聲什麼？我當然反福懋、反中聯啊，洪堯昆什麼東西，已經抓出來還知情不報，有這個延誤時間，當然是錯的啊」。

黃揚明則繼續質問「大聲一點！盡量大聲，食藥署長姜至剛該不該下台？衛福部長石崇良該不該下台？行政院長卓榮泰要不要道歉」？吳崢回應「我也說沒錯，政府有責任啊」。

未料，後續兩人又再度槓上，黃揚明痛批「民進黨過去打食安打成這樣，這次態度就是荒腔走板，為什麼生氣？十幾年前大家也是罵馬政府，現在的民進黨跟那時候的國民黨一點差別都沒有」。

黃揚明質疑「為什麼你們衛福部要蓋牌」？吳崢則強調「就沒有蓋牌啊，他們現在有問題就罰他們，也說以後政府也要檢驗，遇到事情就要處理，但是大家如果覺得政府有什麼做不好的地方，我剛剛也說了，過程中確實要檢討、精進，因為民以食為天，本來食安就是一起的」。

吳崢表示，「頂新當時大家反，這個致癌物超標我們也反，誰喜歡多吃致癌物？有人喜歡多吃致癌物嗎？你今天故意在這邊大小聲，奇怪你跟我大小聲幹嘛」？

黃揚明聽聞瞬間暴怒，「欸，你跟這些老百姓說，我錢包退回兩百多塊，我是受害者欸，我不能大小聲啊，我不知道我會吃到啊」，吳崢則回擊「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？現在有這個問題就來處理啊」。

對此，林佳新表示，在致癌油品事件上政府不只失能還充斥著無知的野蠻與傲慢，每一個評論員不只是賺口飯吃而已，其實也肩負著民眾難以擁有的「話語權」，擁有了話語權當然要為民眾說出心中的疑慮與氣憤。

林佳新說，蔡前總統不是說過「第一次聽不見你可以大聲一點，第二次聽不見你可以更大聲一點，第三次聽不見你可以拍桌」。

林佳新批評，「吳崢發言人你是在受不了什麼？真正受不了的是民眾，我們連選擇的機會都沒有」！

林佳新提到，套吳崢說過的話「永不認錯的政黨與政府，就算致癌油事件有人被定罪，也死不道歉」。

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►為毒油怒槓！黃揚明質問你民進黨什麼態度　吳崢回嗆：你大聲什麼

▼黃揚明為毒油槓上吳崢。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大學問）

▲▼黃揚明為毒油槓上吳崢。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大學問）

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