台南清除3萬公噸石綿廢棄物　清運量占全國一半奪第一

▲台南市累計清除處理石綿建材廢棄物達3萬公噸，約占全國總清運量一半。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府自2023年配合環境部推動石綿建材廢棄物清除處理補助以來，累計向中央爭取13億7688萬4000元補助經費，截至目前已完成清除處理3萬公噸，約占全國總清運量一半，累積清運量居全國第一。

台南市長黃偉哲表示，石綿建材若因老化、拆除或天然災害破損，可能造成石綿纖維逸散至空氣中，民眾長期吸入恐危害健康。市府將持續向中央爭取補助經費，並精進申請及審查流程，提高清運效率，減輕民眾處理負擔。

黃偉哲指出，家中如有石綿建材需要清除處理，可向台南市政府環保局提出補助申請，經審核通過後，再依規定安排後續清運作業。

環保局長許仁澤提醒，民眾如自行拆除石綿建材，應先以清水潤濕，降低石綿纖維飛散風險，再使用厚度0.06公釐以上塑膠袋進行雙層包裝，將袋口綁緊後反折再次綑綁，最後放入可封口太空包並確實固定。

環保局強調，石綿建材切勿任意敲碎、焚燒或與一般垃圾混合丟棄，以免石綿纖維逸散，危害自身及周邊民眾健康。

民眾如有清運需求，可至環保局「資源回收全民動起來」網站下載申請表，填寫後向環保局提出申請。住宅類案件採簡化程序，只需填寫申請表及切結書即可辦理。

非住宅類案件，包括倉庫、寺廟、教堂、私立學校、農會、個人農業設施，以及已註銷或廢止登記的工廠、畜牧場等，則須填寫申請表並檢附完整資料，經環保局審查通過後安排清運。

環保局表示，民眾如欲了解石綿危害、防護措施及相關法規，可查詢環境部化學物質管理署「石綿資訊專區」，市府也將持續推動石綿建材廢棄物清除處理，降低環境及健康風險。