　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南清除3萬公噸石綿廢棄物　清運量占全國一半奪第一

▲台南市累計清除處理石綿建材廢棄物達3萬公噸，約占全國總清運量一半。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市累計清除處理石綿建材廢棄物達3萬公噸，約占全國總清運量一半。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府自2023年配合環境部推動石綿建材廢棄物清除處理補助以來，累計向中央爭取13億7688萬4000元補助經費，截至目前已完成清除處理3萬公噸，約占全國總清運量一半，累積清運量居全國第一。

台南市長黃偉哲表示，石綿建材若因老化、拆除或天然災害破損，可能造成石綿纖維逸散至空氣中，民眾長期吸入恐危害健康。市府將持續向中央爭取補助經費，並精進申請及審查流程，提高清運效率，減輕民眾處理負擔。

黃偉哲指出，家中如有石綿建材需要清除處理，可向台南市政府環保局提出補助申請，經審核通過後，再依規定安排後續清運作業。

▲台南市累計清除處理石綿建材廢棄物達3萬公噸，約占全國總清運量一半。（記者林東良翻攝，下同）

環保局長許仁澤提醒，民眾如自行拆除石綿建材，應先以清水潤濕，降低石綿纖維飛散風險，再使用厚度0.06公釐以上塑膠袋進行雙層包裝，將袋口綁緊後反折再次綑綁，最後放入可封口太空包並確實固定。

環保局強調，石綿建材切勿任意敲碎、焚燒或與一般垃圾混合丟棄，以免石綿纖維逸散，危害自身及周邊民眾健康。

民眾如有清運需求，可至環保局「資源回收全民動起來」網站下載申請表，填寫後向環保局提出申請。住宅類案件採簡化程序，只需填寫申請表及切結書即可辦理。
非住宅類案件，包括倉庫、寺廟、教堂、私立學校、農會、個人農業設施，以及已註銷或廢止登記的工廠、畜牧場等，則須填寫申請表並檢附完整資料，經環保局審查通過後安排清運。

環保局表示，民眾如欲了解石綿危害、防護措施及相關法規，可查詢環境部化學物質管理署「石綿資訊專區」，市府也將持續推動石綿建材廢棄物清除處理，降低環境及健康風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風
快訊／伊朗突襲美軍特戰設施　宣稱大量美國人員死亡
快訊／黑色星期五！台股殺到見骨　逼近史上最慘
卓榮泰致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」
台股跌2600點！台積電法說「7次變法會」　甜甜上車價曝光
快訊／6檔ETF慘跌破發行價！　創掛牌新低
快訊／首次手機限速演習「只能發簡訊、通話」　時間地區一次看
新竹棒球場調查曝！　廠商球員兼裁判、沒完工就打職棒
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

台南清除3萬公噸石綿廢棄物　清運量占全國一半奪第一

痛批致癌油事件中央怠慢卸責　宜蘭白營拉布條要卓榮泰下台

打造青少年專屬成長基地　花蓮首座「青春基地」正式啟用

金門消防潛水搜救訓練升級　導入水下語音通訊提升救援效率

北投玩一圈！網紅實測免費機車載客　直呼「坐著就能輕鬆攻頂」

台南市3人獲教育部卓越特教人員　25年深耕、退休後仍續守孩子

2026台東最美星空前進蘭嶼　金曲歌王陳建年展現島嶼生活風貌

部東醫院楊惠春主任榮獲資深典範獎　饒慶鈴親頒紅榜肯定

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

醉男搭訕被拒竟呼巴掌！低胸妹、刺青妹聯手還擊　全進了警局

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

台南清除3萬公噸石綿廢棄物　清運量占全國一半奪第一

痛批致癌油事件中央怠慢卸責　宜蘭白營拉布條要卓榮泰下台

打造青少年專屬成長基地　花蓮首座「青春基地」正式啟用

金門消防潛水搜救訓練升級　導入水下語音通訊提升救援效率

北投玩一圈！網紅實測免費機車載客　直呼「坐著就能輕鬆攻頂」

台南市3人獲教育部卓越特教人員　25年深耕、退休後仍續守孩子

2026台東最美星空前進蘭嶼　金曲歌王陳建年展現島嶼生活風貌

部東醫院楊惠春主任榮獲資深典範獎　饒慶鈴親頒紅榜肯定

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

快訊／早點洗洗睡！高雄7／24大範圍停水　11行政區59萬戶受影響

起床見驚悚一幕！女密來借住一天　台中男睡醒發現她斷氣亡

快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

10年換7任！「北方之王」柏南20日接任英國首相

一首歌就爆紅！女星驚曝罹乳癌「切除單邊乳房」　母還涉貪判無期

就怕三星、蘋果橫掃市場！摺疊手機湧現「降價潮」　狂殺破萬元

Netflix上半年華語劇排行！《逐玉》破千萬…《乩身》創台劇新高

開箱島語台中店　9大餐檯必吃、10道台中限定料理一次看

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

馬筱梅控汪小菲「酒後愛碎念」　「吵架到一半秒睡」醒來斷片

地方熱門新聞

避免淪蚊子館！烈嶼旅服中心上梁

拉拉山水蜜桃人氣爆棚　樂天球場開賣首日秒殺

樂天桃猿大溪區民日　黃世杰球場迎神轎、神尊

第33屆靈鷲山水陸空大法會　7/22桃園巨蛋啟建

桃園兒童藝術特展一樣不一樣　探索差異與共融

《大橫峰土地公的故事》　記錄航空城開發土地公搬遷

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

番路「嘉有喜柿」路跑即將秒殺　推廣在地優鮮

網傳颱風前南市府「偷排黑水」許仁澤重話若屬實我下台

傲慢院長下台　宜蘭白營怒控中央食安失職

屏東8／7防空演習登場　警籲聽警報立即避難

網紅實測免費機車載客　直呼「坐著就能輕鬆攻頂」

台南市3人獲教育部卓越特教人員25年深耕、退休後仍續守孩子

更多熱門

相關新聞

1歲童亡「雙眼闔不起來」　無照保母黑歷史曝光

1歲童亡「雙眼闔不起來」　無照保母黑歷史曝光

台南1歲2個月男童送到李姓保母家中全日托育，短短2天後竟失去生命，家屬還質疑孩子頭部有大片瘀青、曾吐血，傷勢並不單純。更令外界憤怒的是，李女面對相驗初步結果時，僅稱「那就交給法律處理就好」，有家長出面爆料，保母疑似把孩子丟給母親照顧，自己則是爽收錢，「最高一次托育六、七名小朋友」。

台南市3人獲教育部卓越特教人員25年深耕、退休後仍續守孩子

台南市3人獲教育部卓越特教人員25年深耕、退休後仍續守孩子

1歲男童送托2天亡！「無照保母」正面曝光

1歲男童送托2天亡！「無照保母」正面曝光

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

伊東豊雄「公園中的」圖書館動土　1500萬起買周邊透天

伊東豊雄「公園中的」圖書館動土　1500萬起買周邊透天

關鍵字：

台南清除石綿廢棄物

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

日本美女主播美到像AI　私照瘋傳

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

吳崢暴走一句話惹議　羅友志轟傲慢

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面