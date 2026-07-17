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專騙旅日中國人！詐團超迷信...全屋貼符咒放符水　特勤攻堅逮人

▲▼橋檢破詐團 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼檢警專案小組攻堅直搗詐騙集團的機房。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦跨國電信詐欺案，日前掌握情資高雄市楠梓區一處大樓住宅暗藏詐騙機房，立即指揮警方出動維安特勤隊攻堅搜索，當場逮捕魏姓男子等4名嫌犯，並查扣大批作案設備及一份高達1000名旅居日本中國籍人士的個資名冊，其中已有被害人遭騙匯款599萬餘日圓，檢警懷疑相關個資來源異常，不排除是從中國官方單位外流，全案持續向上溯源。

▲▼橋檢破詐團 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，日前接獲線報後，由橋頭地檢署主任檢察官蘇恒毅、檢察官莊承頻指揮專案小組偵辦，7月8日持搜索票前往楠梓區加昌路一處住宅執行攻堅，維安特勤隊破門後，當場瓦解該跨國詐騙機房，逮捕魏姓、洪姓主嫌及林、黃兩名機手。

▲▼橋檢破詐團 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼詐騙集團相當迷信，在門窗都貼了符咒 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方搜索時發現，詐團疑似深信風水與求財偏方，不僅在機房大門貼滿符咒，屋內還擺放符水、紙錢等物品，企圖祈求詐騙行動順利、躲避查緝，畫面令人傻眼。

檢警調查，該集團自今年5月起成立電信詐騙組織，由魏、洪兩人負責籌組機房及招募成員，承租楠梓住宅作為據點，鎖定旅居日本的中國籍人士下手，詐騙流程採「三線分工」，第一線假冒中國通信管理局人員，謊稱被害人涉嫌發送違法簡訊；第二線再冒充中國公安，持續洗腦、監控被害人；最後由第三線假扮檢察官，以涉及刑案為由，要求將款項匯入指定帳戶。

▲▼橋檢破詐團 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組查獲一份約1000名旅日中國籍人士名冊，內容詳列姓名、住址、電話等個人資料。檢方認為資料完整且精確，懷疑來源並不單純，不排除涉及中國官方單位個資外流，甚至成為詐騙集團犯案工具，相關來源仍待深入追查。

檢方指出，目前已確認至少有一名被害人依照指示匯出599萬餘日圓（約台幣119萬元），損失相當驚人。經檢察官複訊後，認定魏姓等4名被告涉犯《組織犯罪防制條例》及加重詐欺等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，全案將持續擴大追查幕後集團及個資流向。

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