台商遭大陸村長吸收！回台刺探金門軍機　判刑3年2月定讞

▲高雄男子企圖發展共諜組織未遂，遭最高法院判刑3年2月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄台商錢家兆頻繁往返大陸洽談生意，遭大陸福建省廈門市某村王姓村長吸收，成為共諜。錢男返台後，開始在台灣積極發展共諜組織，並接觸金門防衛大隊某退伍排長，要求對方介紹現役軍人，並提供相關資料，但被識破逮捕。最高法院審理後，將錢男判處有期徒刑3年2月定讞。

判決指出，錢男自2015、2016年間，因頻繁往返大陸地區洽談生意，結識擔任福建省廈門市某村王姓村長，錢男被村長吸收，村長並承諾若協助發展共諜組織的大事成功後，將給予錢男數十萬到數萬元不等的金錢報酬。

為了獲得報酬，錢男竟意圖危害國家安全及社會安定，基於為大陸地區發展共諜組織行為之犯罪意圖，於2021年5月間，要求曾擔任金門防衛指揮部金門守備大隊戰車營機步連排長的退伍軍人文姓男子，接觸他在部隊中認識的同僚、現役軍人，還指名要取得「識別證」及與軍隊有關的機密資料，然後轉發給王姓村長，企圖藉此發展共諜組織。

但文男並未上當，無意協助錢男，文男也將此事回報先前在部隊中的同事，軍方因此報請高等檢察署偵辦。全案偵查終結後，檢方依照違反《國家安全法》發展共諜組織未遂罪將錢提起公訴。

一審由高等法院高雄分院審理，高雄高分院最後認定錢男無視國家安全及社會安定，僅為圖獲取小利，竟接觸退伍軍人欲發展共諜組織，所為不該。但錢男自始坦承犯行，態度良好，且因他所接觸之對象並無發展共諜組織之意，幸而未產生任何實際危害。因此一審將他判處有期徒刑3年2月。案件再上訴，最高法院審理後，17日駁回上訴，全案定讞。