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影／重慶彭水突發山崩！　有人慘遭活埋、數棟民房倒塌

記者陳冠宇／綜合報導

據《央視新聞》報導，今（17）日上午，重慶彭水烏江三橋附近發生山體垮塌（山崩），多棟民房受損，有人員被活埋。土石滑落在山下的公路上，一部分土石堆積在烏江旁。目前事故正在處理中，新華社最新報導，現場已搜救出7名被困者。

現場畫面顯示，在彭水縣漢葭街道烏江三橋南面，滑坡落下的山石壓垮公路兩側多幢民房，掩埋部份城區道路，還有大量山石直接落入烏江，捲起大量煙塵，多人緊急跑出避難。

潮新聞報導，事發地附近的一位商戶表示，事發時間是今天上午9點10分左右，「我帶了客戶去倉庫從那裡路過，幾分鐘之後就塌了。（垮塌位置）和我們隔了兩三幢房子，大概有4幢半房子全部被埋，一樓都是建材店，樓上住人。」

該位商戶表示，每一幢房子起碼都有五六層高，樓上有居民居住。有人員被埋，具體多少不知道，聽說有一輛大巴車被埋在下面。此外，事發前幾天當地都是晴天，「沒有下雨，就昨天傍晚下了一點點小雨。房子後面就是山體，比較陡峭，都是石頭。」

▲▼重慶彭水突發山崩。（圖／翻攝央視新聞）

▲▼重慶彭水突發山崩。（圖／翻攝央視新聞）

▲▼重慶彭水突發山崩。（圖／翻攝央視新聞）

另據《新黃河》報導，據影片拍攝者稱事發地為重慶市彭水苗族土家族自治縣。事發地附近商戶表示，上午9時許傳來一聲巨響，發現是山體垮塌。另一位商戶表示，救護車正不斷趕往現場。

上午10時許，彭水苗族土家族自治縣應急管理局工作人員表示，具體情況還在調查，領導同事已經前往現場。屬地政府工作人員表示，已派出救援力量趕赴現場。

▼山崩現場。（圖／翻攝潮新聞）

▲▼重慶彭水突發山崩。（圖／翻攝潮新聞）

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