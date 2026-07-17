國民黨團轟賴政府食安五環破功　提案毒油沒真相前不准上架

▲林沛祥（中）出席國民黨團17日「捍衛全民健康 致癌油 沒有真相 不准上架！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對中聯油脂致癌油案，國民黨立法院黨團認為賴政府「食安五環」徹底破功，今（17日）在立法院會上提案要求照2014年頂新油事件的標準儘速處理，並在未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架。該案依照《立法院職權行使法》規定及朝野黨團共識，本案逕付二讀，交付國民黨團召集協商。

立法院今院會開始前，國民黨團舉辦「捍衛全民健康 致癌油 沒有真相 不准上架！」記者會。黨團書記長林沛祥表示，今天黨團提出決議案表達對於食安立場，民進黨不能以前只站在台下，要求問題油有一滴就要全面下架，如今坐進官署，卻開始計算比例、區分層次，告訴人民不到一定比例不一定要下架；以前喊食安就是國安，發生食安風暴後，能拖就拖、真相能蓋就蓋。林沛祥諷，難道民進黨執政後，致癌物就變得比較溫柔嗎？

國民黨團在決議案中寫道，中聯油脂毒油事件竟靠民間廠商「南僑」自主複驗通報才被揭發，有毒致癌油品全台流竄，暴露出政府所謂的層層食安把關，根本漏洞百出，政府耗費逾10億建立「食品雲」形同虛設，賴卓政府標榜的「食安五環」徹底破功。

國民黨團說，官方起初公布毒油僅1300噸，如今高達5756噸。第一批問題油早於4月份即已出貨，最終回收率僅約3%；其後問題油數量擴大回收率也僅有28.51%，以致數千噸致癌毒油早已被民眾吃下肚，民怨四起，但賴卓政府第一時間意圖「蓋牌」想要放過「也是受害者」的中下游廠商，要求未達20%問題油僅需「自主揭露」，不須下架，因地方政府堅持不分比例全面預防性下架，中央遲至7月始被迫跟進公開。

國民黨團指出，賴卓政府於第一時間未阻止問題油流入市面，更未即時完整公開流向與產品資訊企圖「蓋牌」，造成國人高度食安恐慌。因此，建請院會作成決議：「針對『中聯油脂致癌毒油襲台』連環爆事件，國人迄今看不到真相，政府企圖蓋牌，並意欲甩鍋地方政府，爰要求賴卓政府比照103年頂新油事件標準儘速處理，未全面查明流向與真相前，不得讓問題油品重新上架，以安民心，並儘速建立退貨及補償機制。」是否有當？請公決案。