　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

未避讓救護車挨罰3600元　駕駛喊冤被「車窗」打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）去年3月開車行經桃園市某路口，被民眾檢舉未避讓救護車，因而挨罰3600元。雖然阿茂辯稱視線遭阻擋、車內太吵雜沒聽到鳴笛聲，但台北高等行政法院法官發現，當時他的車輛車窗是完全開啟的，不可能沒注意到救護車，最終判他敗訴。

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲阿茂聲稱沒有聽到救護車的鳴笛聲，但法官發現，當時他的車窗是完全開啟的狀態，不可能沒聽到。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2025年3月開車行經桃園市某路口，因有「聞救護車之警號，不立即避讓」的違規行為，被民眾檢舉，事後挨罰3600元罰鍰，還要吊銷駕駛執照，1年內不得考領。

阿茂不服氣決定提出行政訴訟，他強調，該路口分隔島設置不佳，會擋到對向車道視線，加上救護車前方有休旅車擋住，他才沒有發現，而且當時他的車上正在播放音樂，還有朋友在聊天，比較吵雜，所以沒有聽到鳴笛聲，等到發現救護車時，已經來不及停讓。

不過，台北高等行政法院法官經檢視採證照片等證據，發現當時阿茂的車輛車窗完全開啟，救護車在路口停等時，已經跨越至對向車道的內側車道上，等同於就在阿茂的正左前方，休旅車也沒有擋到視線，阿茂不可能完全沒看到救護車，也不可能完全沒聽到鳴笛聲。

法官認為，阿茂的說詞無非是卸責之詞，無足採信，他在本案中縱使並非故意，也難認沒有過失，最終裁定駁回。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風
快訊／伊朗突襲美軍特戰設施　宣稱大量美國人員死亡
快訊／黑色星期五！台股殺到見骨　逼近史上最慘
卓榮泰致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」
台股跌2600點！台積電法說「7次變法會」　甜甜上車價曝光
快訊／6檔ETF慘跌破發行價！　創掛牌新低
快訊／首次手機限速演習「只能發簡訊、通話」　時間地區一次看
新竹棒球場調查曝！　廠商球員兼裁判、沒完工就打職棒
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

起床見驚悚一幕！女密來借住一天　台中男睡醒發現她斷氣亡

台中網紅水產被控造假「東石蚵仔竟是越南貨」　判無罪還清白

台61線驚見「恐怖長木」！ 轎車急煞重機慘追撞　騎士噴飛滿身傷

性騷被判刑！孫生連續缺席「身心治療課」又被法辦　下場曝光

專騙旅日中國人！詐團超迷信...全屋貼符咒放符水　特勤攻堅逮人

未避讓救護車挨罰3600元　駕駛喊冤被「車窗」打臉

台商遭大陸村長吸收！回台刺探金門軍機　判刑3年2月定讞

81歲婦三輪車「高雄騎到屏東林邊」　 迷航40公里警深夜尋獲

海巡小隊長涉洩密流向中國海警　金檢依國安法起訴求刑5年

深夜騎單車沒開燈！台中警好意提醒　意外逮到酒駕通緝犯

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

醉男搭訕被拒竟呼巴掌！低胸妹、刺青妹聯手還擊　全進了警局

起床見驚悚一幕！女密來借住一天　台中男睡醒發現她斷氣亡

台中網紅水產被控造假「東石蚵仔竟是越南貨」　判無罪還清白

台61線驚見「恐怖長木」！ 轎車急煞重機慘追撞　騎士噴飛滿身傷

性騷被判刑！孫生連續缺席「身心治療課」又被法辦　下場曝光

專騙旅日中國人！詐團超迷信...全屋貼符咒放符水　特勤攻堅逮人

未避讓救護車挨罰3600元　駕駛喊冤被「車窗」打臉

台商遭大陸村長吸收！回台刺探金門軍機　判刑3年2月定讞

81歲婦三輪車「高雄騎到屏東林邊」　 迷航40公里警深夜尋獲

海巡小隊長涉洩密流向中國海警　金檢依國安法起訴求刑5年

深夜騎單車沒開燈！台中警好意提醒　意外逮到酒駕通緝犯

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

快訊／早點洗洗睡！高雄7／24大範圍停水　11行政區59萬戶受影響

起床見驚悚一幕！女密來借住一天　台中男睡醒發現她斷氣亡

快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

10年換7任！「北方之王」柏南20日接任英國首相

一首歌就爆紅！女星驚曝罹乳癌「切除單邊乳房」　母還涉貪判無期

就怕三星、蘋果橫掃市場！摺疊手機湧現「降價潮」　狂殺破萬元

Netflix上半年華語劇排行！《逐玉》破千萬…《乩身》創台劇新高

開箱島語台中店　9大餐檯必吃、10道台中限定料理一次看

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

訪客來豪宅參訪直接躺床　潔癖王Brian快崩潰!!!

社會熱門新聞

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

教授網購藍波刀！隔天殺妹夫狂砍50刀幾乎斷頸

小甜甜公布「左轉未禮讓」行車記錄器影片：正義絕不退讓

1歲男童送托後吐血身亡！無照保母違法收托遭罰6萬

上班狂睡打呼醒來滑抖音　副法警長下班直播賣佛具

即／萬里溪堰塞湖僅剩27公分滿水位　估下午5點溢流

超商搭訕正妹遭拒　醉男酒後失控開打

護照過期拿筆「2023變2028」判刑1年2月

台中公布14毒駕累犯　網友盼引進鞭刑

1歲男童送托2天亡　無照保母家被砸雞蛋撒冥紙

102歲人瑞閃婚68歲看護「結局大逆轉」　推輪椅搶8億爸爸

更多熱門

相關新聞

跟公車走挨罰未禮讓　駕駛喊冤被打臉

跟公車走挨罰未禮讓　駕駛喊冤被打臉

男子阿輝（化名）去年7月開車行經台北市中正區一處路口，因被警方認定未禮讓行人，因而挨罰6000元；但他辯稱當時只能被動跟隨前方公車前進，加上有其他車輛突然駛出，他的後車輪雖然在斑馬線的範圍內，但距離行人還有3公尺以上。不過，台北高等行政法院法官並未採信阿輝的說詞，日前裁定駁回。

駕駛等左轉沒禮讓　1理由抗罰被打臉

駕駛等左轉沒禮讓　1理由抗罰被打臉

行人倒垃圾　騎士「煞車燈亮」仍挨罰

行人倒垃圾　騎士「煞車燈亮」仍挨罰

警開罰未禮讓「沒畫面」　騎士免罰

警開罰未禮讓「沒畫面」　騎士免罰

看到行人來不及停硬過　駕駛抗罰失敗

看到行人來不及停硬過　駕駛抗罰失敗

關鍵字：

台北高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

日本美女主播美到像AI　私照瘋傳

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

吳崢暴走一句話惹議　羅友志轟傲慢

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面