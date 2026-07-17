未避讓救護車挨罰3600元　駕駛喊冤被「車窗」打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）去年3月開車行經桃園市某路口，被民眾檢舉未避讓救護車，因而挨罰3600元。雖然阿茂辯稱視線遭阻擋、車內太吵雜沒聽到鳴笛聲，但台北高等行政法院法官發現，當時他的車輛車窗是完全開啟的，不可能沒注意到救護車，最終判他敗訴。

▲阿茂聲稱沒有聽到救護車的鳴笛聲，但法官發現，當時他的車窗是完全開啟的狀態，不可能沒聽到。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2025年3月開車行經桃園市某路口，因有「聞救護車之警號，不立即避讓」的違規行為，被民眾檢舉，事後挨罰3600元罰鍰，還要吊銷駕駛執照，1年內不得考領。

阿茂不服氣決定提出行政訴訟，他強調，該路口分隔島設置不佳，會擋到對向車道視線，加上救護車前方有休旅車擋住，他才沒有發現，而且當時他的車上正在播放音樂，還有朋友在聊天，比較吵雜，所以沒有聽到鳴笛聲，等到發現救護車時，已經來不及停讓。

不過，台北高等行政法院法官經檢視採證照片等證據，發現當時阿茂的車輛車窗完全開啟，救護車在路口停等時，已經跨越至對向車道的內側車道上，等同於就在阿茂的正左前方，休旅車也沒有擋到視線，阿茂不可能完全沒看到救護車，也不可能完全沒聽到鳴笛聲。

法官認為，阿茂的說詞無非是卸責之詞，無足採信，他在本案中縱使並非故意，也難認沒有過失，最終裁定駁回。全案仍可上訴。