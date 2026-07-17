81歲婦三輪車「高雄騎到屏東林邊」　 迷航40公里警深夜尋獲

▲東港警方找到胡姓婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市81歲胡姓老婦日前騎乘腳踏三輪車外出後失聯，家屬報警協尋，警方透過定位發現她一路騎到屏東縣林邊鄉，距離住家約40公里。東港警分局獲報後立即展開搜尋，深夜順利尋獲老婦，並通知家屬將她平安接回，讓焦急家人終於放下心中大石。

東港警分局林邊分駐所日前接獲高雄市警方通報緊急協尋，稱住高雄市三民區81歲獨自騎乘腳踏三輪車自當日下午18時許外出後便不知去向，發現其定位落於屏東縣林邊鄉，隨即請求東港警方協助尋人，順利尋獲老婦。

林邊分駐所警員石俊維、張汝婷接獲通報後，立即前往定位點周圍展開搜尋，終在同日夜間23時許在林邊鄉中林路段尋獲老太太。面對員警關切，她茫然表示「不知道，三輪車騎著騎著就到這裡了」，員警遂將其帶回所內安置並提供茶水，同時通知家屬到場。家屬趕抵分駐所見到她安然無恙，終於鬆了一口氣，並對警方的高效協助表達由衷感謝。

東港警分局呼籲，民眾家中若有失智長輩或易走失的家人，可在其隨身物品上標示可供識別的聯絡資訊，或利用具備定位功能之隨身配件。以便讓警方或熱心民眾在第一時間與家屬取得聯繫，也能大幅提升協尋效率，確保長者平安返家。