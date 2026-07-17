海巡小隊長涉洩密流向中國海警　金檢依國安法起訴求刑5年

▲金門地檢署。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門地檢署偵結一起涉及國家安全的海巡洩密案，一名駐金門海巡單位陳姓小隊長涉嫌長期洩漏雷達情資及查緝資料，並經友人轉交中國海警總隊，依違反《國家安全法》等罪嫌起訴2人，並分別建請法院數罪併罰後判處陳男應執行有期徒刑5年、併科200萬元罰金；友人則建請判處應執行有期徒刑4年、併科500萬元罰金。

金門地檢署表示，此案源於法務部調查局福建省調查處通報情資，指海巡署駐金門某單位陳姓小隊長及其友人涉嫌違反《國家安全法》。檢調歷經數月蒐證分析後，日前執行搜索，並查扣相關證物，全案偵查終結依法提起公訴。

檢方調查，陳姓小隊長負責海岸走私及偷渡查緝業務，涉嫌於2017年至2021年間，應國小同學陳姓男子請託，共計13次提供金門海域雷達航跡紀錄、雷情資訊及漁船出港查驗、安檢紀錄，協助對方掌握金廈海域走私同業動態，以利經營兩岸蝦苗走私業務。

此外，檢方指出，陳姓友人與一名從事金廈走私、後遭中國人民武裝警察部隊海警總隊吸收為線民的大陸男子往來密切。2019年至2024年間，陳姓小隊長涉嫌再將偷渡客個人資料、刑案調查資料及相關秘密影像、文件等公務機密交付陳男，再由對方轉交中國海警總隊，經查共有15次犯行。

檢方認為，陳姓小隊長身為第一線執法人員，卻利用職務接觸機密資訊的機會洩漏雷情、查緝案件及偷渡客個資，不僅重創海巡機關保密機制及執法公信力，也使我方查緝能量暴露，對國家安全及社會安定造成重大危害。不過考量其偵查中坦承犯行、表達悔意，且無證據顯示涉及收賄，因此建請法院判處應執行有期徒刑5年，併科罰金200萬元。

至於陳姓友人，檢方指出其為牟取私利，長期向海巡人員索取機密資訊，並居中建立對岸情資傳遞管道，協助中國海警掌握我方查緝情形，犯罪情節重大，因此建請法院判處應執行有期徒刑4年，併科罰金500萬元。

金門地檢署強調，公務人員肩負維護國家安全責任，未來將持續與調查局、海巡署及相關政風單位合作，嚴查任何危害國家安全及洩密、貪瀆案件，維護國家安全與廉潔公務體系。