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久坐危機醫師也躲不過！「嬋柔」+物理治療　受害醫能再抱小孩

▲▼有十多年椎間盤突出病史的黃暉凱醫師，接受物理治療以及花蓮慈院近年引進的「嬋柔®運動」，展開每周一次的規律訓練。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼有十多年椎間盤突出病史的黃暉凱醫師，接受物理治療以及花蓮慈院近年引進的「嬋柔®運動」，展開每周一次的規律訓練。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

世界衛生組織（WHO）2002年的《世界衛生報告》將「久坐」列為現代人疾病的危險因子之一，而久坐帶來的健康困擾連醫師也躲不過。花蓮慈濟醫院家庭醫學部醫師黃暉凱就因此找上了復健科，接受物理治療以及花蓮慈院近年引進的全新項目「嬋柔®器械 (GYROTONIC®) 及 嬋柔®墊上 (GYROKINESIS®)」。

有十多年椎間盤突出病史的黃暉凱醫師，因為醫療工作型態常需要長期久坐，疼痛問題總是反覆發作，特別是在去年的一場嚴重急性發作。當時，劇烈的疼痛不僅影響了日常醫療工作，連抱抱家裡兩個年幼的孩子、陪伴家人出遊都成了奢望，甚至出國時連行李箱都要太太心疼地幫忙扛。嚴重的疼痛讓他驚覺「不能再這樣下去了」，所以，除了接受常規的電療、熱敷與腰椎牽引等傳統物理治療，他也決定嘗試在專業物理治療師的協助下，展開每週一次的規律訓練。

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花蓮慈院復健部物理治療師簡婕表示，嬋柔運動與一般健身房常見的直線式拉、推、蹲等阻力訓練截然不同。它的動作設計充滿了流動、旋轉與連續的「圓弧形」，這與人類日常生活的功能性動作極為相似。其中包含了三大核心關鍵：

種子中心發力（C Center）：嬋柔運動強調動作需從肚臍與會陰中間的「種子中心」導出，概念如同東方傳統醫學所說的「丹田」。當身體由此處核心發力，能有效達到全身關節的減壓、平衡與核心穩定。

▲▼有十多年椎間盤突出病史的黃暉凱醫師，接受物理治療以及花蓮慈院近年引進的「嬋柔®運動」，展開每周一次的規律訓練。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

全方位系統循環提昇：透過流暢的流動運轉，不僅能強化核心肌群，更能同步活化神經系統、循環系統與能量系統，讓人在規律的呼吸運動中，感受到身心靈的平靜。

溫和且高安全性：動作溫和且循序漸進，在專業物理治療師因應個人身體狀況的個別化指導下，過程非常安全，即便是處於慢性疼痛或復健期的患者也能安心練習。

黃暉凱醫師坦言：「以前要陪孩子玩，心裡總是有個陰影，擔心自己腰不好、不能亂動；出國旅行時，太太甚至搶著說行李由她來拿就好。」回憶起過去被疼痛制約的日子，他感觸良多。但在花蓮慈院物理治療團隊的陪伴下，經過一年的物理治療及嬋柔運動，他不但自主培養游泳習慣，還學會了在生活中做出任何動作前，先自覺地穩定與強化核心肌群。

現在，他能放開懷抱與孩子打成一片，重拾與孩子輕鬆玩樂的甜蜜時光，出門拿重物也游刃有餘，讓擔心的太太終於放下了心中的大石頭。黃暉凱醫師表示，身為醫師，當然知道久坐對身體不好，但當自己連上下床、轉身都痛到寸步難行時，更能深刻體會到病人的痛苦，也會希望能透過醫療來守護每個病人與他的家庭。

花蓮慈院復健醫學部主任洪裕洲表示，長期維持固定姿勢不動，不只會引發頸部、下背疼痛，甚至連雙側膝蓋也會受影響，導致全身血液循環變差。就如同地基不穩定，上面蓋的房子結構就會搖晃。核心肌群就像是身體的地基，軀幹夠穩定，四肢的動作控制才能良好發揮。即便不是運動員，擁有良好的核心肌群，不論是坐、站、走路，都能擁有輕鬆自如的優美體態，在運動場上也能有更優異的表現且不易受傷。

物理治療師簡婕提醒，久坐族群在日常生活中應適度加入有氧運動、重量訓練與伸展。若發現身體各關節已有活動度不足或力量失衡的狀況，不妨透過專業的運動評估，運用如嬋柔等新式運動重新校正身體，用最健康的步伐，繼續陪伴最愛的家人。

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關鍵字：

久坐危機風醫師躲不過嬋柔物理治療受害醫抱小孩幸福

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