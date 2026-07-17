快訊／致癌油案中聯總經理「換眼鏡閃媒體」　2千萬交保變收押

記者許權毅／台中報導

中聯油脂一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，總經理余凌冲先前遭檢方聲押後，被法院裁定2000萬交保，但檢方抗告成功，今日15時在地院重開羈押庭，余凌冲今日14時30分左右低調現身，甚至刻意換掉醒目的白色鏡框眼鏡，疑似想躲避媒體追訪，不發一語走進司法大廈。台中地院稍早裁定余羈押禁見。

▲中聯總經理余凌冲原裁2000萬交保，檢方抗告成功，今天現身重開羈押庭。（圖／記者許權毅攝）



余凌冲10日深夜獲得2000萬交保，直到11日凌晨1時許，2000萬現金才順利點完取得釋票，余在妻子與律師掩護下躲閃媒體，面對記者追問僅說「謝謝」，隨即跳上座車離去。

▲中聯總經理余凌冲11日凌晨步出地院。（圖／記者許權毅攝）



台中地檢署抗告認為，余凌冲擔任中聯油脂公司要職，涉及本案之犯罪態樣廣泛，危害食品衛生之管理，造成社會食安之影響程度重大，被告將面臨嚴重之民、刑事責任，而以其在食品業界之人脈、經歷，及對於涉及本案相關共犯等之影響力，其有逃亡之高度動機與能力。

經台中高分院審理後認定，檢察官已經就余凌冲有何湮滅、偽造、變造證據，或是勾串共犯或證人之羈押原因及必要性具體釋明，原審未予具體說明檢察官所舉事證，何以不足以構成羈押必要性，即認被告尚無羈押之必要，即有理由不備之違誤，因此審理後，認檢察官之抗告有理由，乃將原裁定撤銷，發回台中地院重新裁定，今日15時在台中地院開庭，法官並裁定余凌冲收押。