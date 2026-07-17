拋10點建議挺「代孕」立法　張景森：民進黨不應用社會無共識拖延

▲行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

立法院16日審查《人工生殖法修正》草案，民眾黨團提案納入「代理孕母」，在民進黨反對下，最終委員會表決，多數贊成通過變更議程，決定脫鉤，這也讓民眾黨相當不滿。對此，前政委張景森今（17日）提出10點具體建議喊話，民進黨不應只用「社會尚無共識」無限期拖延、民眾黨也不能只強調生育權與女性自主，呼籲朝野合作，通過代理孕母立法。

針對代理孕母立法，張景森今日以長文分析，代理孕母在全球仍有重大爭議，各國大致分成三類。第一類是全面或原則禁止，例如法國、德國、義大利等，主要理由是反對女性身體商品化，以及認為生育、親子關係不應成為契約交易。

張景森表示，第二類是允許利他型代理孕母，禁止商業買賣，例如英國、加拿大及澳洲多數地區。孕母可以獲得合理必要費用，但不得以懷孕生產作為營利工作。

張景森指出，第三類是部分地區允許補償型或商業型代孕，例如美國若干州，但各州在資格、親權認定及契約效力方面差異很大。

張景森說，真正國際趨勢並不是單純「愈來愈開放」，而是兩個方向同時出現：一方面，代理孕母需求與跨國代孕持續存在，完全禁止並沒有使需求消失，反而使有資力者轉往海外；另一方面，許多國家逐漸限制商業代孕、跨國仲介及外國人代孕，以防止貧窮女性遭剝削。

因此，張景森認為，較值得台灣參考的主流方向是：不把代理孕母當作自由市場商品，也不以全面禁止而逃避現實需求，而是在醫療必要、非營利、國家審查及兒童權益優先的條件下有限開放。

張景森也提到，台灣並不是一個反對代理孕母的社會，贊成合法化者確實較多。民進黨應該多注意自己的「進步」主張是不是已經過時，或者立場過於僵化，是不是還合乎社會的脈動，有沒有跟知識分子和年輕人脫節。

張景森表示，目前立法院部分草案已採取醫療必要限制，包括妻子無子宮、因疾病無法孕育，或懷孕可能危及生命；並要求孕母有生產經驗、接受身心及家庭評估、限制代孕次數、簽訂並公證契約。

張景森表示，但這些規定仍不夠。公證契約只能證明雙方簽過契約，不能證明沒有經濟脅迫，也不能解決孕期身體自主、出生異常、委託者死亡或拒絕接回孩子等問題。

張景森強調，自己的建議是：將代理孕母納入《人工生殖法》專章，但設定較晚施行日期，要求衛福部先完成審查、信託、保險、資料登錄及兒童權益制度。這比無限期脫鉤更負責，也比立即全面開放更安全。

接著，張景森也給出10點具體立法方向建議，包括第一「第一階段限於醫療必要」、第二「只開放『非商業、合理補償型』」、第三「把經濟脅迫列為實質審查事項」、第四「孕母必須有獨立律師」、第五「身體自主權不能用契約剝奪」、第六「建立孕產風險保險與終身健康追蹤」、第七「孩子出生即確定法律父母」、第八「保障孩子的身世知情權」、第九「設置獨立的國家審查制度」、第十「先試行五年並限量」。

張景森強調，試行期間不宜立即擴大到所有單身者或男同性配偶。不是否定其組成家庭的權利，而是先從最有醫療必要、社會爭議較小的對象建立安全制度，累積資料後再討論擴大。

「建議各黨派調整政策立場」，張景森表示，民進黨不應只用「社會尚無共識」無限期拖延。行政院2025年通過的人工生殖法版本，把代理孕母脫鉤，理由是涉及第三人健康、母嬰風險與社會倫理歧見。這些疑慮確實存在，但正因為存在，才更需要轉化為具體法律，而不是把問題擱置。

張景森也認為，民眾黨也不能只強調生育權與女性自主，而低估貧窮、家庭壓力、醫療風險及契約權力不對等。支持開放的一方有責任提出比一般人工生殖更高強度的保障。

張景森強調，因此，最合理的共同立場是，台灣應朝代理孕母有限開放立法，但不採自由市場模式；以醫療必要為入口，以非商業化為原則，以孕母身體自主為底線，以兒童最佳利益為最高標準，並把婦權團體提出的剝削、控制、健康及棄養疑慮逐項寫入法律。

張景森說，這不是在「生育權」和「婦女權」之間選邊，而是承認兩者都是真實權利。好的立法不是假裝沒有風險，也不是因為有風險就永遠禁止，而是把風險變成國家必須負責管理的制度。

▼人工生殖法再闖關，委員會表決通過代孕脫鉤審查。（圖／記者趙于婷攝）