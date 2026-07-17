快訊／島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

記者游瓊華／台中報導

漢來美食旗下高端自助餐品牌「島語」自助餐廳明(18)日將在台中漢神洲際購物廣場開幕，總坪數高達500坪、約300個座位，更首度打造戶外用餐露臺「森之島」。今天餐廳搶先曝光，超強海鮮以及多道結合在地食材的特色料理曝光，一整排螃蟹、以及招牌、積堆成山的松葉蟹腳都讓饕客驚訝連連。

▲台中島語洲際店一入門就可看到積堆成山、招牌的松葉蟹腳料理。（圖／記者游瓊華攝，下同）



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島語也列出台中店十大必吃料理，包括「松葉蟹腳」、「琴酒生蠔燒」、「干貝海膽手卷」、「現流生魚片」、「京式片皮鴨」、「炭烤厚切牛排」、「炙燒握壽司」、「手撕甕仔雞」、「XO醬鮮蚵煲」及「雪絲海老揚」。 而餐後不可或缺的「Happy Ending」各式甜點，在台中島語也有新品，其中最大的亮點就是時下備受歡迎的「開心果小泡芙」；香濃絲滑的內餡有著淡淡的開心果香味，此外，許多消費者喜愛的現做義式冰淇淋也新增了兩種口味「大甲檳榔芋心」和「烏龍柑橘」，值得保留一點胃的空間好好品嘗。

▲台中島語內有九大餐台區。（圖／記者游瓊華攝）



島語表示，台中洲際店規劃出戶外露臺「森之島」，這個可媲美泰國半島酒店戶外花園用餐區的空間設計。餐食方面，台中店特別推出多道結合在地食材的特色料理，包括加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、選用新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、採用大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」、結合台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」等。

另外還有日式醃漬手法呈現的「法國海螺」、融合義大利餃概念的「義式松露奶香蝦餃」、以台中龍眼乾入味的「龍眼乾肝醬」、融入南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」，以及選用嘉義鹿草農會秋葵的旬味料理，透過在地食材與創新料理手法相互融合，展現島語台中店專屬的餐桌風味。

除了限定特色料理外，島語台中店也延續品牌精神，匯聚海鮮、生食、現做料理、亞洲風味與甜點飲品等多元餐檯，提供豐富且具層次的餐飲體驗。