參數達2.8兆！Kimi K3發布　成全球最大開源模型

▲Kimi K3發布。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

北京月之暗面科技16日發布新一代模型Kimi K3，參數規模達2.8兆，是Kimi迄今能力最強的模型，也成為目前全球參數最大的開源模型。

綜合陸媒報導，Kimi K3原生支持視覺理解，具備100萬詞元上下文窗口，面向軟體工程、知識工作、深度研究、多模態理解等複雜任務場景進行加強，進一步提升了大模型複雜任務的處理能力。

「參數越大，能力上限越高，可以提供更智能的模型表現」，月之暗面有關負責人表示，參數就像人腦裡的神經連接，近3兆參數意味著這個模型能把更多的知識和規律裝進「腦子」，懂得更多、想得更深、答得更準。

在評測中，Kimi K3綜合智慧水準接近全球先進的閉源模型。月之暗面有關負責人介紹，在訓練Kimi K3新一代基座大模型的過程中，其使用了自主研發的底層模型架構，並積累形成了一整套科學的模型訓練方法。

在Frontend Code Arena中，Kimi K3模型以1679分超越Claude Fable 5，位居第一。此外，@arena官方帳號表示：「在前端領域，Kimi-K3在7個領域中的6個位居#1：品牌與營銷、基於參考的設計、數據與分析、消費產品、模擬以及內容創建工具，僅在遊戲領域位列#2，落後於Fable 5。」