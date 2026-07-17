欠4萬債被狂砍躲死劫！他出院展開復仇　狂轟黑幫堂口6槍秒投案

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區近日爆發黑道復仇槍擊案，竹聯幫仁堂明仁會三峽分會21歲馮姓男子，因4萬元債務糾紛，日前率5名幫眾闖入三峽某汽車旅館，持刀將債務人許男及同行的江男砍到重傷。沒想到，命大出院的江男咽不下這口氣，今（17日）凌晨竟帶槍前往馮男所屬的「明仁會堂口」瘋狂連轟6槍洩憤，隨後帶槍向警方投案。警方目前已將雙方共7人全數逮捕到案，主嫌馮男遭法院羈押禁見，開槍的江男也遭移送法辦。

▲13日江男在摩鐵被馮男持刀砍傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，13日深夜11時許，明仁會三峽分會成員馮姓男子，因與許姓男子有4萬元的債務糾紛，找來22歲陳男、21歲林男、24歲蘇男及2名未成年少年，共6人手持利刃，闖入三峽區某汽車旅館，對房內的許男及同行的23歲江男砍殺。混亂中，許男背部遭狠砍3刀、左手2處切割傷，左下腹更被刺傷，連右耳都被削傷；而同行的江男左下腹也被刺穿。警方獲報趕抵將2人送往恩主公醫院急救，同時在江男身上查獲K他命。

三峽分局隨即成立專案小組，14日下午4時許，分別在三峽區各處，將馮男等5人逮捕到案。主嫌馮男事後經法院裁定羈押禁見、少年林男裁定收容，其餘共犯各以3萬元交保。

▲江男今對馮男所屬的明仁會堂口開槍復仇 。（圖／記者陳以昇翻攝）

本以為衝突暫告一段落，怎料遭砍傷的江男竟為了復仇，今（17日）凌晨4時許，帶槍到新北市樹林區佳園路三段的竹聯幫明仁會2樓堂口，一口氣連開6槍，當場擊碎堂口玻璃，隨即騎機車逃逸。樹林警方趕抵時，現場僅留下實彈2顆及彈殼5枚。

同日清晨，江男酒駕後持槍走進柑園派出所投案，他坦承自己就是不滿13日在汽車旅館無辜被馮男等人砍傷，出院後為了討回公道，才會對馮男幫派堂口開槍復仇。警方對他實施酒測，發現酒測值0.35mg/L。

警方目前已將涉及砍人案、槍擊案的馮男、江男等7名涉案人員全數逮捕到案。開槍的江男訊後被依《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品及公共危險（酒駕）等罪移送新北地檢署偵辦。後續將追查槍枝來源，並報請檢察官指揮偵辦。

▼江男酒駕到派出所投案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼馮男砍人使用的刀械 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼江男復仇使用的槍枝 。（圖／記者陳以昇翻攝）