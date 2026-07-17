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林亮君仿翁曉玲質疑市府媒宣費成效　蔣萬安：預算一定花在刀口上

▲▼蔣萬安市長施政報告與質詢及答覆-林亮君 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員林亮君 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前提案大砍多個部會的媒宣費，引發各界議論，當時還稱政府機關可透過新聞稿、發臉書文宣傳就好。台北市議員林亮君16日總質詢時關心市府宣傳成效，指蔣萬安上任至今媒宣費達4.2億，但成效不佳，甚至有活動花400萬預算但卻僅100讚，還不如直接用市長臉書貼文。對此，蔣萬安今（17日）受訪說，預算一定是花在刀口上，也會請各局處盤點後續相關成效。

議員林亮君昨質詢時指出，北市府2023年迄今政宣費高達4.2億，其中，觀傳局9407萬、體育局8415萬、文化局6939萬、勞動局4178萬、社會局2091萬。她表示，花大錢沒問題，但是要有成效，觀傳局去年宣傳「台北趴趴GO」花費近400萬，但IG貼文按讚數只有100左右，一個讚也是要花納稅人幾千元。

林亮君說，這麼多預算，花下去成效就是不好，前有沒有花在刀口上？議會對於城市行銷、文化行銷都會支持，但成效不佳沒有必要支持，用自己臉書發文宣傳就好了，不用另外再請其他行銷公司來做。

對此，蔣萬安說，市政宣傳還是應該由各局處主責，但可透過多元管道，不只社群平台、影音平台，包括燈箱、捷運車站廣告，都會進行相關內容宣傳，議員提出指教他們會來檢視。蔣表示，會請各局處盤點實際成效，很難單用一個指標斷定宣傳成效好壞；他強調，前一定會用在刀口上，會盤整好成效清楚做報告。

蔣萬安今上午出席台北國際夏季旅展前受訪說，昨天在議會說明得很清楚，議員有提出相關的詢問，但市府也清楚說明，預算一定是花在刀口上面，相關的媒體宣傳也請各局處去盤點後續相關的成效，來跟議員做清楚的報告跟說明。

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