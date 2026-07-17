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打造AI國際中心　習近平：提供5千培訓名額、媽祖氣象預警落地30國

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平宣布，面向發展中國家，提供5000AI培訓名額、媽祖氣象方案落地30國。（圖／路透）

記者任以芳／上海報導

2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議今（17）日在上海開幕。大陸國家主席習近平上午10點親自出席開幕式並發表重要談話。面對科技變革與治理挑戰，習近平除提出「堅持開放共贏」、「確保安全可控」、「促進文明共建」及「完善全球治理」等四點主張，更重磅宣布具體行動。他指出，未來5年，中國將面向發展中國家提供5000個人工智慧專題研修培訓名額，並面向東盟、阿盟、非盟、拉共體、上合組織及金磚國家建設「國際人工智慧應用合作中心」，同時推動氣象智能預警「媽祖」方案在30個國家落地應用，以實際行動攜手「全球南方」國家彌合數字鴻溝，防範AI領域形成新的歷史不公。

大陸國家主席習近平今（17）日上午在上海出席「2026世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議」開幕式，並發表重要談話。他首先回望歷史指出，每一次科技革命都深刻重構了人類生產生活方式。當前全球人工智慧技術創新進入前所未有的活躍期，在萬物智聯、人機協同的同時，人類也必須直面「機器思考、算法決策、技術挑戰倫理、鴻溝擴大」等時代之問。

習近平代表中方提出四點意見：第一，堅持開放共贏，驅動創新發展。要鼓勵開源開放、合作共享，協同推進傳統產業改造與新興產業前瞻布局，讓人工智慧賦能千行百業。

第二，強化風險意識，確保安全可控。推動構建法律法規、技術監測、風險預警與應急響應體系，防範濫用惡用。習近平並特別強調，共同反對在人工智慧領域泛化國家安全概念，反對把本國安全凌駕於他國安全之上的做法。

第三，鼓勵包容並蓄，促進文明共建。人工智慧不應侵蝕和損害世界文明多樣性，要用全人類共同價值塑造AI價值觀。

第四，倡導和衷共濟，完善全球治理。人工智能是全人類共同的智慧結晶和寶貴財富。要踐行真正的多邊主義，切實發揮聯合國的重要作用，加強人工智能發展戰略，治理規則，技術標準的對接協調，早日形成具有廣泛共識的全球治理框架，讓這一前沿技術更好造福人類社會。

習近平強調，「要廣泛開展國際合作，幫助全球南方國家加強能力建設，彌合數字鴻溝，促進可持續發展，避免在人工智能領域造成新的歷史不公。 避免在人工智能領域造成新的歷史不公。」

習近平提到，今年是中國「十五五」規劃開局之年，未來5年將為社會提供機遇清單。近年來中國智能經濟核心產業規模已超過兆元人民幣，在堅持有效市場與有為政府結合的同時，始終「發展和安全並重」，確保人工智慧這匹千里馬「既跑得快，又跑得穩」。

習近平特地強調表示，「單弦不成音，獨木不成林」，人工智慧發展不應該是某個國家的獨奏，而應當是全球合作的交響。在各方努力下，「世界人工智慧合作組織」已在上海應運而生，一年前的構想已轉化為實際成果。

為進一步支持全球人工智慧發展、推進能力建設。習近平在會上正式宣布，「未來5年，中國將面向發展中國家，提供5000個人工智慧專題研修培訓名額；面向東盟（東協）、阿盟、非盟、拉共體（拉丁美洲和加勒比國家共同體）、上合組織、金磚國家，建設國際人工智慧應用合作中心，同時推動氣象智能預警「媽祖」方案在30個國家落地應用，守望萬家燈火，護佑四海安瀾。」

習近平最後強調，「明者因時而變，知者隨事而制」，技術越是一日千里，安全防範越要及時完善。中國願以更加開放的姿態與務實行動，同各方共創人類社會更加美好的未來。

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