7-11「吉伊卡哇」電影主題杯來了！水果茶買2送2、限定周邊開賣　

▲7-ELEVEN推出《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影主題杯。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》即將在7月底上映，7-ELEVEN搶先於7月22日起，將「CITY TEA、不可思議茶BAR」換上吉伊卡哇電影限定主題杯，包括「吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃、海獺勇者、獅薩」等超人氣角色全數登場，還有指定飲品買1送1、買2送2，並展開限定周邊快閃購。

▲《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影主題杯，7月22日起推出。（圖／業者提供）

●7-ELEVEN「吉伊卡哇」電影主題杯

7-ELEVEN表示，「CITY TEA」及「不可思議茶BAR」自7月22日起推出《劇場版吉伊卡哇 人魚島的秘密》主題設計杯，搭配一年一度「飲料抽抽樂」活動，指定飲品任選2件最低0元起，還可與國際精品飲料、思樂冰等指定商品自由搭配。

▲▼「吉伊卡哇」電影主題杯，在 「CITY TEA」及「不可思議茶BAR」限定推出。（圖／業者提供）

另外，7月24日至7月26日，CITY TEA祭出杏仁豆腐冰沙「買1送1」、懷舊鳳梨冰「買1送1」、香鑽水果茶「買2送2」，以及愛文芒果冰青茶「2杯120元」。不可思議茶BAR則於7月22日至7月24日，推出芭樂夢青茶、烏龍茶「買2送2」優惠。

●「吉伊卡哇」限定周邊、主題門市

7-ELEVEN也將於7月22日同步推出「吉伊卡哇全店精品集點」活動，集結角色盒玩、杯子、餐具、包包、鞋子及服飾等周邊商品，當天下午3點在門市快閃購，消費不限金額，報會員手機直接預購，若有異動依照官網公告為準。

▲▼同步還有限定周邊快閃購。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN將於7月22日起，推出吉伊卡哇限定周邊快閃購。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN「台北捷盟、台中鑫華鑫、高雄高昇」3家門市，也將打造期間限定主題店，活動期間至主題店打卡並公開分享，即可獲得限量「膠捲風小卡」1張，每店限量1000張，送完為止。

★全家

全家便利商店引進日本全家超夯的「FAMIMA」吉祥物周邊，與東京麻布台FamilyMart 旗艦店同款，12款新品即日起陸續開賣，包括Convenience Wear 聯名中筒線襪、今治手帕巾、橡膠鑰匙圈、托特包等，不用出國也能同步收藏。

▲▼全家開賣日本超夯「FAMIMA」吉祥物周邊。（圖／業者提供）

其中，大人款Convenience Wear中筒線襪、今治手帕巾，搶先於「全家行動購」開賣。中筒線襪每雙149元，共有22至25公分、25至28公分兩種尺寸；今治手帕巾推出FAMIMA、太陽星星兩款設計，每條179元，其餘商品則自7月20日起陸續於全台店舖上市。

另外，橡膠鑰匙圈每個199元，推出3款設計，包括FamiChiki炸雞、經典字母「F」、太陽星星；填充造型鑰匙圈每個259元；環保購物袋99元、托特包450元也同步開賣。

▲▼台灣引進日本FamilyMart 旗艦店限定商品，7月16日起陸續開賣。（圖／業者提供）

在全台195間「Convenience Wear旗艦專區」店舖，還販售「太陽星星T恤」、「毛巾收納袋」，兩款商品售價皆為450元。