行李拖車暴衝「撞上飛機」！直接插進機身　恐怖畫面曝

▲奈及利亞發生行李牽引車撞上飛機的意外。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

奈及利亞發生機場驚傳離奇意外，一輛行李牽引車在停機坪作業時，因不明原因突然直直撞向一架客機的引擎，強大的衝擊力道導致機身當場凹陷、部分零件脫落垂掛，畫面驚悚。而肇事的行李車駕駛在撞擊後也隨即癱軟倒地，被緊急送醫搶救。

根據《太陽報》報導，這起機場意外發生在奈及利亞拉哥斯（Lagos）的穆爾塔拉·穆罕默德國際機場（Murtala Muhammed International Airport）。當時，和平航空（Air Peace）編號P47427航班的空中巴士A320客機從卡諾（Kano）起飛並安全降落，然而就在機上旅客全部安全下機後沒多久，意外隨即發生。

一輛行李牽引車不知為何突然迎面撞上客機引擎，由於撞擊力道猛烈，導致飛機引擎一側嚴重凹陷、部分機身殘骸垂掛在半空中。從事後流出的現場畫面可以看到，工作人員在黑暗中拿著手電筒，一邊照亮受損處一邊評估災情。

駕駛行李輸送車的人員在撞上飛機後隨即倒地，醫護人員獲報後迅速趕抵現場，並迅速將其送醫治療。

Air Peace Airbus A320 damaged on the ground at Lagos Murtala Mohammed Airport after a baggage conveyor belt vehicle operated by the Nigerian Aviation Handling Company (NAHCO) collided with one of the aircraft’s engines.



Air Peace said the incident occurred on Tuesday shortly… pic.twitter.com/DTwKXuvBd1 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 15, 2026

該架受損客機原本在接下來幾天還有數個飛行任務，但因受損嚴重，目前已被迫停飛並送往維修。

和平航空隨後證實了這起碰撞意外，並坦言事故對航班調度造成了嚴重干擾。和平航空發言人表示，「我們向所有旅行計畫可能受到這起事故影響的旅客，致上最誠摯的歉意。」

航空公司也指出，公司已在第一時間提供受影響旅客替代方案及必要的協助，目前相關單位也已針對這起事故的確切發生原因展開調查。一旦找到替代飛機，後續運行將恢復正常。