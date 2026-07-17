分析民調「藍綠新北55波」　黃暐瀚：鄭麗文是李四川無法領先的原因

▲黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

新台灣國策智庫16日公布新北市長選情最新民調結果，在支持度方面，國民黨參選人李四川獲40.0%支持、民進黨參選人蘇巧慧獲40.2%支持，差距僅0.2個百分點。對此，媒體人黃暐瀚今（17日）點出該民調的三個重點，他直言，新北呈現「五五波」，而且同份民調鄭麗文主席滿意度為 29.3%，鄭麗文不但幫不了李四川，還很可能是李四川無法領先的其中一個原因。

黃暐瀚表示，新台灣國策智庫公布最新民調，新北市蘇巧慧超車李四川，贏了 0.2個百分點。這份民調有三個重點。

黃暐瀚指出，第一，藍綠歸位（蘇李各自陣營的支持度都在九成以上），民眾黨挺李四川（83%），藍白對決綠的態勢已成型，顯示未來變動不會太大，新北呈現「五五波」。

黃暐瀚指出，第二，侯友宜滿意度 72.4%，李四川才 40%，消失的32%是誰？是淺綠選民。侯友宜滿意度橫跨「藍綠白」，藍白八九成支持不說，綠營支持者都有 59.8% 對侯友宜表示「滿意」，反觀李四川，只獲得 3.1% 綠營選民的支持，這就是侯友宜兩次選舉「大贏」，但李四川現在卻選情「拉鋸」的最重要原因。

黃暐瀚提到，第三，同一份民調鄭麗文主席的滿意度為 29.3%，低於李四川的 40%。李四川急於「挖角」的綠營選票中，高達 85% 對鄭麗文不滿意（藍白選民對鄭麗文也都超過 25% 不滿意）。

黃暐瀚總結，鄭麗文不但幫不了李四川，還很可能是李四川目前無法領先對手的其中一個原因。

▼新台灣國策智庫最新民調公布，李四川支持度40.0%、蘇巧慧40.2％，差距僅0.2個百分點。（圖／新台灣國策智庫，點圖放大）

該份民調由新台灣國策智庫調查，經費來源為財團法人凱達格蘭基金會。調查對象是戶籍在新北市，年滿20歲的一般民眾，採市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。

調查時間為115年07月12日-07月14日，晚上18:00-22:00 進行，抽樣誤差共完成1,080份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點，另依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。