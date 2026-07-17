　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

1歲童亡「雙眼闔不起來」　無照保母黑歷史曝光！遭爆收錢收爽爽

▲▼1歲男童送托2天死亡，家屬憤怒曝光無照保母正面照。（圖／翻攝臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

▲1歲男童送托2天死亡，家屬憤怒曝光無照保母正面照。（圖／翻攝臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

記者劉維榛／綜合報導

台南1歲2個月男童送到李姓保母家中全日托育，短短2天後竟失去生命，家屬還質疑孩子頭部有大片瘀青、曾吐血，傷勢並不單純。更令外界憤怒的是，李女面對相驗初步結果時，僅稱「那就交給法律處理就好」，有家長出面爆料，保母疑似把孩子丟給母親照顧，自己則是爽收錢，「最高一次托育六、七名小朋友」。

據了解，家屬因托育需求，於13日將1歲2個月大的男童送至李女住處全日照顧，沒想到15日中午就接到孩子失去呼吸心跳的消息。家屬指出，李女當天中午才傳送照片，稱男童已經睡著，沒多久卻通知生母孩子沒有心跳，甚至要求家屬自行叫救護車。男童送醫時已出現肢體僵硬，家屬因此懷疑死亡時間可能更早，且男童雙眼圓睜、無法闔上，與「剛睡著」的說法明顯有落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

毫無悔意！冷血保母竟回：交給法律處理就好

家屬還控訴，在殯儀館等待相驗的7個小時內，所有人都沉浸在悲痛之中，李女與丈夫卻坐在一旁翹腳講電話、滑手機，始終沒有給出任何交代。當初步相驗結果疑似指向人為因素時，李女更表示「那就交給法律處理就好」，氣得家屬上網PO出兩人正面照，呼籲大家抵制惡劣無照保母。

消息曝光後，大票網友也在Threads怒轟，「女的還那麼義正辭嚴」、「台灣的保母是有什麼免死金牌嗎？為什麼都不怕把別人的小孩顧到死？」也有人坦言，雖然案件仍應遵守無罪推定，但看到相關畫面與態度，確實難以放心把孩子交由對方照顧。

家長踢爆黑歷史！同時顧6、7個娃　自己顧收錢母親顧小孩

另外，也有家長透露，自己的孩子一年前曾交給李女托育，接著爆料李女過去疑似曾將年幼孩子獨留家中，開始托育後也經常把受托幼兒交給母親照顧，自己則是爽收錢，最高一次疑似同時照顧6至7名幼兒。不過相關說法仍待警方與檢方進一步查證。

社會局稽查曝真相：無照托育還藏3名受托童

台南市社會局表示，15日獲報後立即會同警方前往李女住處，現場共有5名幼兒，其中2名為李女子女，另3名為受托幼兒，除死亡男童外，其餘2名受托幼兒已在警方協助下通知家長接回，初步檢視身體並無明顯外傷，後續將持續追蹤照顧情形，並協助有需求家庭媒合合法托育資源。

經調查，李女未取得托育人員技術士證，也未辦理居家托育服務登記，卻擅自收托三等親以外幼兒，已違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定。社會局將依法裁處6萬元罰鍰並公布姓名；若後續調查認定另涉《兒少權法》第49條不當對待兒童情事，最高可再處60萬元罰鍰，相關刑事責任則由台南地檢署持續釐清。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕兒虐，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風
快訊／伊朗突襲美軍特戰設施　宣稱大量美國人員死亡
快訊／黑色星期五！台股殺到見骨　逼近史上最慘
卓榮泰致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」
台股跌2600點！台積電法說「7次變法會」　甜甜上車價曝光
快訊／6檔ETF慘跌破發行價！　創掛牌新低
快訊／首次手機限速演習「只能發簡訊、通話」　時間地區一次看
新竹棒球場調查曝！　廠商球員兼裁判、沒完工就打職棒
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／早點洗洗睡！高雄7／24大範圍停水　11行政區59萬戶受影響

快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

資產All in「一個丟股市、一個丟房市」　她曝結果：已佛系工作

堰塞湖仍紅色警戒！已撤離213人　花蓮縣府提醒：隨時可能潰決

火速約看漂亮物件　房仲「吐1句話」她超吃驚：是心理戰？

痛風石藏10年！台中男右手痛炸開刀　驚見整窩「BB彈+鵪鶉蛋」

夏天化妝超容易髒？日媒瘋傳「色調減法」3關鍵　用手邊舊彩妝現省幾千元

1歲童亡「雙眼闔不起來」　無照保母黑歷史曝光！遭爆收錢收爽爽

久坐危機醫師也躲不過！「嬋柔」+物理治療　受害醫能再抱小孩

快訊／島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

醉男搭訕被拒竟呼巴掌！低胸妹、刺青妹聯手還擊　全進了警局

快訊／早點洗洗睡！高雄7／24大範圍停水　11行政區59萬戶受影響

快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

資產All in「一個丟股市、一個丟房市」　她曝結果：已佛系工作

堰塞湖仍紅色警戒！已撤離213人　花蓮縣府提醒：隨時可能潰決

火速約看漂亮物件　房仲「吐1句話」她超吃驚：是心理戰？

痛風石藏10年！台中男右手痛炸開刀　驚見整窩「BB彈+鵪鶉蛋」

夏天化妝超容易髒？日媒瘋傳「色調減法」3關鍵　用手邊舊彩妝現省幾千元

1歲童亡「雙眼闔不起來」　無照保母黑歷史曝光！遭爆收錢收爽爽

久坐危機醫師也躲不過！「嬋柔」+物理治療　受害醫能再抱小孩

快訊／島語台中店7／18開幕　松葉蟹腳堆成山！霸氣海鮮美食曝光

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

快訊／早點洗洗睡！高雄7／24大範圍停水　11行政區59萬戶受影響

起床見驚悚一幕！女密來借住一天　台中男睡醒發現她斷氣亡

快訊／12縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

10年換7任！「北方之王」柏南20日接任英國首相

一首歌就爆紅！女星驚曝罹乳癌「切除單邊乳房」　母還涉貪判無期

就怕三星、蘋果橫掃市場！摺疊手機湧現「降價潮」　狂殺破萬元

Netflix上半年華語劇排行！《逐玉》破千萬…《乩身》創台劇新高

開箱島語台中店　9大餐檯必吃、10道台中限定料理一次看

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

【親媽無情套路】戲精媽假裝碗黏住！兒子一拔麵粉瞬間炸裂

生活熱門新聞

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

廣東學生曬入台證「國旗P成五星旗」　八炯檢舉

今午後4地雨最大！　周末雨區一圖看

「教授殺死連襟！」網點破1關鍵：全家都有問題

雨衣別曬大太陽！環境部揭越穿越臭原因

台中Lalaport無聲廣場舞爆紅　網紅看傻了

台糖回應問題油！預防性下架2146公噸

島語台中店7／18開幕　霸氣海鮮美食亮相

日本AV女神選香港「不選台灣」　曝全亞洲工資最低

大樂透「上看7億」今開獎！　4生肖財運最佳

快訊／又有熱帶低壓！估明天增強為颱風「紅霞」　最新路徑曝

玄濟宮強拆倒數！尬電師父喊「拆就拆我不在乎」

更多熱門

相關新聞

台南市3人獲教育部卓越特教人員25年深耕、退休後仍續守孩子

台南市3人獲教育部卓越特教人員25年深耕、退休後仍續守孩子

教育部2026年卓越特殊教育人員評選結果出爐，國中小及教保服務機構組共有36人獲獎，台南市崇明國中教師左敏辰、大光國小教師助理員孫梅青及大港國小教師蘇惠玲等3名特殊教育人員獲此殊榮，3人長年以專業與耐心陪伴特殊需求學生，從融合教育、生活自理到情緒溝通，讓孩子在日常生活中一步步建立能力，也展現台南特殊教育的深厚能量。

1歲男童送托2天亡！「無照保母」正面曝光

1歲男童送托2天亡！「無照保母」正面曝光

1歲男童送托2天亡　無照保母家被砸雞蛋撒冥紙

1歲男童送托2天亡　無照保母家被砸雞蛋撒冥紙

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

伊東豊雄「公園中的」圖書館動土　1500萬起買周邊透天

伊東豊雄「公園中的」圖書館動土　1500萬起買周邊透天

關鍵字：

台南托育男童無照保母兒少權法相驗社會局

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

日本美女主播美到像AI　私照瘋傳

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

東南旅遊「取消領隊配房」9月起適用

吳崢暴走一句話惹議　羅友志轟傲慢

阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

原本要把眼睛挖出來！求職不成「針錐刺瞎員工」

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面