1歲童亡「雙眼闔不起來」　無照保母黑歷史曝光！遭爆收錢收爽爽

▲1歲男童送托2天死亡，家屬憤怒曝光無照保母正面照。（圖／翻攝臉書「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」）

記者劉維榛／綜合報導

台南1歲2個月男童送到李姓保母家中全日托育，短短2天後竟失去生命，家屬還質疑孩子頭部有大片瘀青、曾吐血，傷勢並不單純。更令外界憤怒的是，李女面對相驗初步結果時，僅稱「那就交給法律處理就好」，有家長出面爆料，保母疑似把孩子丟給母親照顧，自己則是爽收錢，「最高一次托育六、七名小朋友」。

據了解，家屬因托育需求，於13日將1歲2個月大的男童送至李女住處全日照顧，沒想到15日中午就接到孩子失去呼吸心跳的消息。家屬指出，李女當天中午才傳送照片，稱男童已經睡著，沒多久卻通知生母孩子沒有心跳，甚至要求家屬自行叫救護車。男童送醫時已出現肢體僵硬，家屬因此懷疑死亡時間可能更早，且男童雙眼圓睜、無法闔上，與「剛睡著」的說法明顯有落差。

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毫無悔意！冷血保母竟回：交給法律處理就好

家屬還控訴，在殯儀館等待相驗的7個小時內，所有人都沉浸在悲痛之中，李女與丈夫卻坐在一旁翹腳講電話、滑手機，始終沒有給出任何交代。當初步相驗結果疑似指向人為因素時，李女更表示「那就交給法律處理就好」，氣得家屬上網PO出兩人正面照，呼籲大家抵制惡劣無照保母。

消息曝光後，大票網友也在Threads怒轟，「女的還那麼義正辭嚴」、「台灣的保母是有什麼免死金牌嗎？為什麼都不怕把別人的小孩顧到死？」也有人坦言，雖然案件仍應遵守無罪推定，但看到相關畫面與態度，確實難以放心把孩子交由對方照顧。

家長踢爆黑歷史！同時顧6、7個娃 自己顧收錢母親顧小孩



另外，也有家長透露，自己的孩子一年前曾交給李女托育，接著爆料李女過去疑似曾將年幼孩子獨留家中，開始托育後也經常把受托幼兒交給母親照顧，自己則是爽收錢，最高一次疑似同時照顧6至7名幼兒。不過相關說法仍待警方與檢方進一步查證。

社會局稽查曝真相：無照托育還藏3名受托童



台南市社會局表示，15日獲報後立即會同警方前往李女住處，現場共有5名幼兒，其中2名為李女子女，另3名為受托幼兒，除死亡男童外，其餘2名受托幼兒已在警方協助下通知家長接回，初步檢視身體並無明顯外傷，後續將持續追蹤照顧情形，並協助有需求家庭媒合合法托育資源。

經調查，李女未取得托育人員技術士證，也未辦理居家托育服務登記，卻擅自收托三等親以外幼兒，已違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定。社會局將依法裁處6萬元罰鍰並公布姓名；若後續調查認定另涉《兒少權法》第49條不當對待兒童情事，最高可再處60萬元罰鍰，相關刑事責任則由台南地檢署持續釐清。

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