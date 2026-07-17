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快訊／早點洗洗睡！高雄7／24大範圍停水　11行政區59萬戶受影響

▲高雄停水,停水,水龍頭 。（圖／記者許宥孺攝）

▲配合捷運管線遷移，高雄7月24日凌晨將辦理大規模停水 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

為配合高雄捷運黃線Y4（高雄長庚醫院）車站自來水管線遷移作業，自來水公司辦理鳥松區大埤路管徑2000mm鋼管設置分岐口及管內檢視作業，7月24日0時至7時將實施停水共7小時，將影響11行政區59萬戶用水，提醒民眾儲水備用。

▲高雄7/24停水、降壓區域一覽。（圖／記者許宥孺製表）

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▲高雄7/24停水區域一覽。（圖／記者許宥孺製表）

水公司表示，停水區域為三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里；鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里、新武里、鳳東里；前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里；苓雅區：全區；仁武區：全區。停水區域合計影響27萬戶。

▲高雄7/24停水、降壓區域一覽。（圖／記者許宥孺製表）

▲高雄7/24降壓區域一覽。（圖／記者許宥孺製表）

降壓區域則有三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里；鹽埕區：全區；新興區：全區；鼓山區：全區；前金區：全區；左營區：全區(莒光里 光輝里除外)。停水區域合計影響32萬戶。

水公司提醒，恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。

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